2 सितंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

“दुनिया हम पर हंस रही है”, बाबर आज़म और सरफराज खान पर इसलिए भड़के पाकिस्तानी सेलेक्टर

सिलेक्शन कमिटी के प्रमुख आकिब जावेद ने पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान बाबर आजम और हेड कोच सरफराज पर मैदान पर जरूरी फैसले न लेने का आरोप लगाया, जिसके बाद बोर्ड को दखल देना पड़ा।
3 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Sep 02, 2026

Babar Azam

बाबर आजम (फोटो- IANS)

England vs Pakistan, Test Series: इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में मिली शर्मनाक हार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने सीरीज़ के बीच में ही टीम में बड़े बदलाव किए हैं, जिसकी हर तरफ आलोचना हो रही है। सिलेक्शन कमिटी के प्रमुख आकिब जावेद भी टेस्ट सीरीज़ के बीच कई खिलाड़ियों को टीम से हटाने के फैसले को लेकर आलोचनाओं का सामना कर रहे हैं।

आकिब जावेद की आलोचना हो रही है

जावेद पीसीबी के उस फैसले के मुख्य सूत्रधार थे, जिसके तहत तीसरे और आखिरी टेस्ट से पहले टीम में सात बदलाव किए गए। पाकिस्तान के खराब प्रदर्शन के कारण रेड-बॉल हेड कोच सरफराज और बॉलिंग कोच गुल को भी उनकी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया है। शेष दौरे के लिए व्हाइट-बॉल हेड कोच माइक हेसन और एशले नोफके बैकरूम की जिम्मेदारियां संभालेंगे।

बाबर आजम और सरफराज खान पर साधा निशाना

जियो टीवी से बातचीत में जावेद ने बताया कि बोर्ड को अचानक इतने बड़े बदलाव क्यों करने पड़े। उन्होंने पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान बाबर आजम और हेड कोच सरफराज को भी नहीं बख्शा तथा उन कारणों को गिनाया जिनकी वजह से इंग्लैंड में टीम का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। जावेद ने कप्तान-कोच की जोड़ी पर मैदान पर जरूरी फैसले न लेने का आरोप लगाया, जिसके बाद बोर्ड को दखल देना पड़ा।

जावेद ने कहा, “उनके पास एक पेस ऑलराउंडर, दूसरा विकेटकीपर और तेज गेंदबाज के रूप में उबैद शाह मौजूद थे। लेकिन ऐसे फैसले नहीं लिए जा रहे थे। मैंने कप्तान और कोच से बात की और उनसे उबैद को टीम में शामिल करने को कहा, क्योंकि दूसरे गेंदबाजोंमोहम्मद अब्बास, मोहम्मद अली और खुर्रम शहजाद की रफ्तार लगभग एक जैसी है।”

टॉप सात बल्लेबाजों में कोई भी गेंदबाजी नहीं

उन्होंने बाबर और सरफराज पर सीधा निशाना साधते हुए कहा, “हमारे टॉप सात बल्लेबाजों में कोई भी गेंदबाजी नहीं करता। हमें एक ऑलराउंडर को शामिल करना चाहिए था, लेकिन सबसे जरूरी बात यह थी कि उबैद शाह को टीम में लाया जाए, जो करीब 140 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करता है। एक असली तेज गेंदबाज आपके अटैक का पूरा समीकरण बदल देता है। मैं सलमान आगा को बाहर करने का फैसला समझ सकता हूं क्योंकि वे फॉर्म में नहीं हैं, लेकिन मोहम्मद रिजवान की जगह गाजी गोरी को विकेटकीपर के तौर पर खेलाना चाहिए था। जब मैनेजमेंट कड़े फैसले लेने में नाकाम रहता है, तो कार्रवाई करनी पड़ती है। हम पहले ही सीरीज हार चुके हैं और दुनिया हम पर हंस रही है क्योंकि हम मुकाबला भी नहीं कर पा रहे।”

पीसीबी पर लंबे समय से मैदान के रोजमर्रा के कामकाज में दखल देने के आरोप लगते रहे हैं। जावेद ने बेझिझक स्वीकार किया कि बोर्ड के अधिकारी समय-समय पर दखल देते हैं, यहां तक कि प्लेइंग-11 चुनने के मामले में भी, जो आम तौर पर कोच और कप्तान का काम होता है। उन्होंने कहा, “जब फैसले प्लानिंग के मुताबिक नहीं होते, तो प्लेइंग-11 को ठीक करने और कॉम्बिनेशन को संतुलित करने के लिए संदेश भेजे जाते हैं।”

सात नए खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया

इंग्लैंड में सात नए खिलाड़ियों को भेजने के फैसले पर जावेद ने कहा कि चूंकि सीरीज पहले ही हार चुके हैं, इसलिए नए खिलाड़ियों को आजमाने में कोई हर्ज नहीं है। उन्होंने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, “एक बार जब सीरीज हार जाते हैं और खोने के लिए कुछ नहीं बचता, तो युवा खिलाड़ियों को यह दिखाने के लिए भेजने में कोई बुराई नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट में अभी भी टैलेंट है। वापस बुलाए गए खिलाड़ियों को हम यह संदेश दे रहे हैं कि अहम दौरों पर अपना खेल बेहतर करना होगा, मुकाबला करना होगा और हमें कोशिश दिखनी चाहिए।”

ENG vs SL: सोनल दिनुषा को ही कर दिया नजरअंदाज, इंग्लैंड के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज के लिए श्रीलंका की टीम का ऐलान

ये भी पढ़ें
Sonal Dinusha

खबर शेयर करें:

Updated on:

02 Sept 2026 03:12 pm

Published on:

02 Sept 2026 03:12 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / “दुनिया हम पर हंस रही है”, बाबर आज़म और सरफराज खान पर इसलिए भड़के पाकिस्तानी सेलेक्टर

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

ENG vs SL: सोनल दिनुषा को ही कर दिया नजरअंदाज, इंग्लैंड के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज के लिए श्रीलंका की टीम का ऐलान

Sonal Dinusha
क्रिकेट

BCCI Meeting: अफगानिस्तान दौरे से पहले BCCI ने अचानक बुलाई मीटिंग, गौतम गंभीर-अजीत अगरकर से होगी पूछताछ

india squad for afghanistan t20is, Gautam Gambhir, Ajit Agarkar,
क्रिकेट

अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 टीम में नहीं मिली जगह, तो Krunal Pandya ने सोशल मीडिया पर लिख दी दिल की बात

Hardik pandya and krunal pandya
क्रिकेट

क्विंटन डी कॉक ने Virat Kohli के रिकॉर्ड की कर ली बराबरी, तूफानी शतक ठोक क्रिस गेल-डेविड वॉर्नर के एलीट क्लब में हुए शामिल

Quinton de Kock
क्रिकेट

24 घंटे के भीतर टूट गया Deepti Sharma का वर्ल्ड रिकॉर्ड, वूमेंस टी20 क्रिकेट इतिहास की बनीं थीं सबसे सफल गेंदबाज

Thipatcha Putthawong and Deepti Sharma
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.