“दुनिया हम पर हंस रही है”, बाबर आज़म और सरफराज खान पर इसलिए भड़के पाकिस्तानी सेलेक्टर

उन्होंने बाबर और सरफराज पर सीधा निशाना साधते हुए कहा, “हमारे टॉप सात बल्लेबाजों में कोई भी गेंदबाजी नहीं करता। हमें एक ऑलराउंडर को शामिल करना चाहिए था, लेकिन सबसे जरूरी बात यह थी कि उबैद शाह को टीम में लाया जाए, जो करीब 140 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करता है। एक असली तेज गेंदबाज आपके अटैक का पूरा समीकरण बदल देता है। मैं सलमान आगा को बाहर करने का फैसला समझ सकता हूं क्योंकि वे फॉर्म में नहीं हैं, लेकिन मोहम्मद रिजवान की जगह गाजी गोरी को विकेटकीपर के तौर पर खेलाना चाहिए था। जब मैनेजमेंट कड़े फैसले लेने में नाकाम रहता है, तो कार्रवाई करनी पड़ती है। हम पहले ही सीरीज हार चुके हैं और दुनिया हम पर हंस रही है क्योंकि हम मुकाबला भी नहीं कर पा रहे।”