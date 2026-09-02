BCCI Meeting: अफगानिस्तान दौरे से पहले BCCI ने अचानक बुलाई मीटिंग, गौतम गंभीर-अजीत अगरकर से होगी पूछताछ

आपको बता दें कि आने वाले दिनों में भारतीय टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की महत्वपूर्ण सीरीज खेलनी है, जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच टेस्ट मैचों की सीरीज भी खेलनी है और वनडे कप 2027 की तैयारी भी करनी है। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए बीसीसीआई किसी भी तरह की चूक नहीं चाहता है और चयनकर्ताओं, कोचिंग स्टाफ और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के बीच अच्छा कोऑर्डिनेशन स्थापित करना चाहता है।