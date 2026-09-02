ENG vs PAK: बैटिंग से बचने के लिए चोट का बहाना? इमाम उल हक के खिलाफ PCB करेगी जांच, हो सकता है बड़ा एक्शन

इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान की टीम 2-0 से पीछे है। लॉर्ड्स में खेले गए दूसरे मुकाबले में पाकिस्तान की टीम को 194 रन से शिकस्त झेलनी पड़ी। इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया और 7 खिलाड़ियों को टीम से बाहर कर दिया, जिसमें इमाम उल हकभी शामिल थे। सिलेक्टर का आरोप है कि चोट का बहाना बनाकर इमाम लॉर्ड्स टेस्ट की दोनों पारियों में बल्लेबाजी के लिए नहीं आए। इसके अलावा पाकिस्तान के पूर्व सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने भी एक किस्सा सुनाया कि कैसे उनकी चोट को छुपाने के लिए एक बार पाकिस्तान टीम के कप्तान और कोच ने दबाव बनाया था।