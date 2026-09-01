अफगानिस्तान टीम में भारत ज्‍यादा अनुभवी कॉम्बिनेशन के साथ लौट रहा है, क्योंकि चयनकर्ताओं ने जिम्बाब्वे सीरीज का इस्तेमाल रेगुलर टी20 इंटरनेशनल सेटअप के बाहर कई खिलाड़ियों को मौके देने के लिए किया था। जसप्रीत बुमराह हाल ही में आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज और जिम्बाब्वे दौरे से बाहर रहने के बाद टी20 इंटरनेशनल टीम में वापसी कर रहे हैं। जिम्‍बाब्‍वे सीरीज से बाहर रहने के बाद वापसी करने वाले अन्य खिलाड़ियों में संजू सैमसन, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा शामिल हैं।