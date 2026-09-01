ENG vs PAK: ‘मैं होता तो लात मार देता’, बाबर आजम की चुप्पी पर भड़के राशिद लतीफ, कहा- ‘Dummy Captain’

उन्होंने आगे कहा, "इस मामले पर बाबर आजम का इस्तीफा बनता था। उनकी आधी टीम चली गई। आप एक डमी (कठपुतली) कप्तान बन गए हैं। यही फर्क होता है कप्तान और लीडर में। आप सिर्फ मुल्क में चुनाव लड़ने लायक बच गए हैं। आपकी टीम के मेंटॉर को निकाल दिया गया, जिसने अपनी कप्तानी में इकलौती चैंपियंस ट्रॉफी जिताई है। आपने बॉलिंग कोच उमर गुल को निकाल दिया, जिसने टी20 वर्ल्ड कप 2009 का खिताब जिताया था। इसके बावजूद आपने एक शब्द नहीं बोला। आपकी आधी टीम चली गई, मतलब आप बिना हथियार के लड़ने जा रहे हो। इससे अच्छा तो आप हार जाओ, लेकिन ऐसे कप्तान का कोई फायदा नहीं।"