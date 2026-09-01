ENG vs PAK: इंग्लैंड में शर्मनाक प्रदर्शन के बाद मीटिंग में क्या बातें करते हैं पाकिस्तानी खिलाड़ी, मोहम्मद अब्बास ने किया खुलासा

Pakistan Tour of England 2026: इंग्लैंड दौरे पर पाकिस्तान की टीम जब 2018 में आई थी, तब 2 मैचों की सीरीज 1-1 से ड्रॉ रही थी। तब किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि पाकिस्तान की सेना देशों में 8 सालों में वो आखिरी जीत होगी। 2018 से अब तक पाकिस्तान ने सेना देशों में 18 मैच खेले हैं, जिसमें 16 में हार झेलनी पड़ी है, एक में उसे जीत मिली है और एक बराबरी पर खत्म हुआ है। इस वक्त भी पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड दौरे पर है और इस बार भी क्लीन स्वीप का खतरा मंडरा रहा है। सीरीज का आखिरी मुकाबला बर्मिंघम में खेला जाएगा और उस मुकाबले से पहले टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद अब्बास ने मीटिंग में होने वाली बातें बताई हैं।