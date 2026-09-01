AUS vs SA ODI Series: वर्ल्डकप से पहले ऑस्ट्रेलिया की वनडे टीम में बड़ा बदलाव, मार्नस लाबुशेन ड्रॉप, ट्रेविस हेड- मिचेल मार्श की वापसी

हेजलवुड, मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस (फोटो- IANS)
Australia ODI Squad for South Africa and Zimbabwe: 15 सितंबर से अफ्रीकी दौरे पर मिलने वाली सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अपनी 17 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है, जिससे मार्नस लाबुशेन को बाहर कर दिया गया है। इसके अलावा मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड की टीम में वापसी हो गई है। ऑस्ट्रेलिया को जिंबॉब्वे के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलनी है, जिसकी शुरुआत 15 सितंबर से होगी। इसके बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ इतने मैचों की वनडे सीरीज खेलनी है।
पैट कमिंस की गैरमौजूदगी में जिंबॉब्वे दौरे पर ऑस्ट्रेलिया की कमान मिचेल मार्श संभालेंगे, जबकि टीम के सीनियर गेंदबाज जोश हेजलवुड दोनों सीरीज खेलते हुए नजर आएंगे। ऑस्ट्रेलिया ने न्यू साउथ वेल्स के ऑलराउंडर जोएल डेविस को पहली बार टीम में शामिल किया है, जिन्होंने हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ टी20 सीरीज में कमाल की बल्लेबाजी की थी। इसके अलावा ओलिवर पीक अपनी जगह बरकरार रखने में सफल रहे हैं।
मार्नस लाबुशेन ऑस्ट्रेलिया की वनडे और टेस्ट टीम के लंबे समय से सदस्य रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में वह तीन पारियों में बल्लेबाजी करने के बाद सिर्फ 36 रन बना पाए, तो वहीं वनडे सीरीज में भी उन्होंने सिर्फ एक अर्धशतक जमाया था। उसमें भी 85 गेंदों का सामना कर 55 रन बनाए थे।
इसके अलावा पाकिस्तान के खिलाफ भी वह तीन मैचों की वनडे सीरीज में सिर्फ 24 रन बना पाए थे। टी20 में भी उनका बुरा हाल रहा था और 5 मैचों की 10 पारियों में उन्होंने सिर्फ दो और सात रन की पारी खेली थी। इसके अलावा चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी लाबुशेन का बल्ला खामोश रहा था।
जेवियर बार्टलेट, एलेक्स कैरी, कूपर कॉनॉली, पैट कमिंस (सिर्फ साउथ अफ्रीका दौरे के लिए), जोएल डेविस, नाथन एलिस, कैमरन ग्रीन, जोश हेज़लवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, स्पेंसर जॉनसन, मिचेल मार्श, ओलिवर पीक, मैथ्यू रेनशॉ, बिली स्टैनलेक, मिचेल स्टार्क (सिर्फ साउथ अफ्रीका दौरे के लिए) और एडम ज़म्पा।
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