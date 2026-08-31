भारत के साथ सीरीज खेलने के लिए नई विंडो की तलाश में बांग्लादेश, तमीम इक़बाल ने BCCI से की बात

उन्होंने कहा, "इसलिए, मुझे लगता है कि हम शायद इसे बेहतर तरीके से संभाल सकते थे। हम शुरू से ही ऐसी स्थिति में पहुंच गए जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। अगर आप पहले ही दिन ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं, तो समाधान नहीं निकल पाता। मुझे लगता है कि कुछ मामलों में, खेल को खेल ही रहने देना चाहिए। हाल ही में कितनी परेशानियां हुईं, है ना? दो देशों के बीच चल रहे युद्ध के दौरान ईरान अमेरिका में खेलने गया था; मेरा मतलब है, वह इससे कहीं बड़ी बात थी; युद्ध चल रहा था। तो मेरा यही कहना है; मेरा मतलब है, युद्ध चल रहा था। मेरा कहना है कि चाहे जो भी हो, जो कुछ भी हो रहा हो, कौन किस देश में जा रहा है, किस देश में मैच खेला जाना चाहिए, मैं उन बारीकियों में नहीं जा रहा हूं।"