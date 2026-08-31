तिलक वर्मा ने 8वें शतक के साथ मचाया धमाल, नॉर्थ जोन के खिलाफ मजबूत बढ़त की ओर साउथ जोन

Duleep Trophy 2026 2nd Semi-Final Day 2 Highlights: दलीप ट्रॉफी 2026 का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला साउथ जोन ओर नॉर्थ जोन के बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के बेंगलुरु स्थित सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड-2 पर खेला जा रहा है। इस मुकाबले में दूसरे दिन स्‍टंप तक नॉर्थ जोन के खिलाफ साउथ जोन ने 90 रन की बढ़त हासिल करते हुए अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। साउथ के कप्‍तान तिलक वर्मा 106 रन पर नाबाद हैं। यह उनके प्रथम श्रेणी क्रिकेट का 8वां शतक है।