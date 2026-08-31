Duleep Trophy 2026 में रिकॉर्डतोड़ पारी खेलने के बावजूद Vaibhav Suryavanshi हुए निराश, फिर कर बैठे पुरानी गलती

Central Zone vs East Zone Duleep Trophy 2026 Semifinal 1: दलीप ट्रॉफी 2026 के पहले सेमीफाइनल में वैभव सूर्यवंशी ने 92 रन की पारी खेली। अपनी पारी में उन्होंने 7 चौके और 7 छक्के लगाए। इस दौरान उन्होंने 42 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और दलीप ट्रॉफी के इतिहास में सबसे कम उम्र के अर्धशतक लगाने वाले क्रिकेटर बन गए। हालांकि इसके बावजूद वह आउट होने के बाद निराश होकर पवेलियन लौटे। इस साल 7वीं बार वह शतक से चूक गए। इससे पहले आईपीएल 2026 में वह 3 बार शतक से चूक गए थे। जिम्बाब्वे के खिलाफ भी वह 81 रन बनाकर आउट हो गए थे। इसके अलावा अंडर 19 और इंडिया A टीम के लिए खेलते हुए वह 1-1 बार शतक पूरे करने से पहले आउट हो चुके हैं।