Vaibhav Suryavanshi ने Duleep Trophy का बदल दिया इतिहास, शतक से चूके लेकिन तोड़ डाला सबसे बड़ा रिकॉर्ड

आपको बता दें कि यह मुकाबला बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड वन में खेला जा रहा है, जहां उनका सामना डिफेंडिंग चैंपियन सेंट्रल जोन से हो रहा है, जिसकी कमान रजत पाटीदार संभाल रहे हैं। सेंट्रल जोन ने पिछले साल साउथ जोन को हराकर खिताब जीता था और इसी वजह से साउथ जोन और सेंट्रल जोन दिलीप ट्रॉफी 2025 के फाइनल में पहुंचने की वजह से इस बार सीधे सेमीफाइनल में जगह बनाने में सफल रही है। वहीं, ईस्ट जोन को क्वार्टर फाइनल खेलना पड़ा था, जहां उन्होंने नॉर्थ ईस्ट जोन को एकतरफा मुकाबले में हराया था।