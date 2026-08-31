Deepti Sharma ने किया बड़ा कारनामा, राशिद खान के बाद टी20 इंटरनेशनल में ऐसा करने वाली बनी दूसरी गेंदबाज

Most Wickets in Women's T20I: दीप्ति शर्मा भारतीय टी20 इतिहास की पहली गेंदबाज बन गई हैं, जिन्होंने बिना कोई रन दिए 3 विकेट चटकाए हैं। इसके साथ ही वह सबसे ज्यादा इंटरनेशनल टी20 विकेट हासिल करने वाली गेंदबाज भी बन गई हैं। वह मेंस और वूमेंस टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली दूसरी गेंदबाज बन गई हैं। दीप्ति से आगे सिर्फ अफगानिस्तान के राशिद खान हैं, जिन्होंने अब तक 193 विकेट चटकाए हैं। रविवार को दीप्ति ने इंग्लैंड के आदिल रशीद के रिकॉर्ड को तोड़ दिया और टी20 क्रिकेट इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली दूसरी गेंदबाज बन गईं। इसके अलावा, उन्होंने एक और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया।