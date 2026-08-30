वैभव सूर्यवंशी की टीम के खिलाफ ‘संकट मोचक’ बने रिंकू सिंह, सबसे ज्यादा रन बनाकर सेंट्रल जोन को फाइटिंग टोटल तक पहुंचाया

Rinku Singh smashed Fifty: दलीप ट्रॉफी 2026 में रविवार से सेमीफाइनल मुकाबलों का आगाज हो गया है। पहला सेमीफाइनल सेंट्रल जोन बनाम ईस्ट जोन के बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के बेंगलुरु स्थिति सेंटर ऑफ एक्‍सीलेंस ग्राउंड-1 पर खेला जा रहा है। इस मैच में टॉस हारकर बल्‍लेबाजी करने उतरी सेंट्रल जोन की टीम ने अपनी पहली पारी में 266 रन बनाए हैं। एक समय महज 125 पर पांच विकेट गंवा चुकी सेंट्रल जोन 200 के अंदर सिमटती नजर आ रही थी, लेकिन यहां से रिंकू सिंह ने मोर्चा संभाला और टीम को 250 के पार फाइटिंग टोटल तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। रिंकू ने सबसे ज्‍यादा रन बनाए। उनके अलावा आर्यन जुयान (46) को छोड़कर अन्‍य कोई 30 के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच सका।