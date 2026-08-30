Cricket World Cup 2027 के लिए BCCI का खास प्लान, तिलक वर्मा की हो सकती है वनडे टीम में एट्री

BCCI Plan for World Cup 2027: भारतीय क्रिकेट टीम ने अगले साल साउथ अफ्रीका, नामीबिया और जिंबॉब्वे की मेजबानी में खेले जाने वाले वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप की तैयारी शुरू कर दी है। वनडे टीम में श्रेयस अय्यर की एक अलग ही भूमिका रही है। शुरुआती विकेट गिर जाने के बाद चौथे नंबर पर आकर उन्हें पारी संभालनी पड़ती है और कभी कभी फिनिशर का रोल भी निभाना पड़ता है। इसी को देखते हुए BCCI ने उनके बैक-अप के तौर पर तिलक वर्मा को वनडे टीम में शामिल करने का प्लान बनाया है।