Duleep Trophy 2026: 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को बनाया गया कप्तान, ईशान किशन ने चोट की वजह से छोड़ा मैदान

Vaibhav Suryavanshi Become Stand in Captain: दिलीप ट्रॉफी 2026 के पहले सेमीफाइनल में सेंट्रल जोन का सामना डिफेंडिंग चैंपियन सेंट्रल जोन का सामना इस जोन से हो रहा है, जिसकी कमान फिलहाल इस जोन की कमान बीच मैच में वैभव सूर्यवंशी को संभालनी पड़ रही है। इस मुकाबले में ईशान किशन, जो इस जोन के कप्तान हैं, उन्होंने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। लेकिन पारी के 19वें ओवर में सेंट्रल जोन के कप्तान ईशान किशन को चोट की वजह से मैदान छोड़ना पड़ा और इस स्थिति में टीम के उपकप्तान 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को कप्तानी की जिम्मेदारी दी गई।