Women’s Asia Cup 2026 में भी श्रीलंका का धमाकेदार प्रदर्शन, पहले ही मुकाबले में UAE को 9 विकेट से रौंदा

इसके जवाब में श्रीलंका ने सिर्फ 7.5 ओवरों में जीत हासिल कर ली। इमेशा दुलानी ने कप्तान चामरी अट्टापट्टू के साथ पहले विकेट के लिए 35 गेंदों में 57 रन की साझेदारी की। इमेशा (18 गेंदों में 25) रन आउट हुईं, जिसके बाद कप्तान अट्टापट्टू ने संजना काविंदी के साथ दूसरे विकेट के लिए 12 गेंदों में 23 रन की अटूट साझेदारी करते हुए टीम को आसान जीत दिलाई। कप्तान 25 गेंदों में 48 रन बनाकर नाबाद रहीं। उनकी इस पारी में 2 छक्के और 7 चौके शामिल रहे, जबकि संजना ने 4 गेंदों में नाबाद 5 रन बनाए। यूएई के लिए कोई भी गेंदबाज विकेट हासिल नहीं कर सकीं।