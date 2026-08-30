30 अगस्त 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

Women’s Asia Cup 2026 में भी श्रीलंका का धमाकेदार प्रदर्शन, पहले ही मुकाबले में UAE को 9 विकेट से रौंदा

UAE vs Sri Lanka: श्रीलंका ने यूएई को 79 रन पर समेटने के बाद सिर्फ 7.5 ओवर में आसान जीत हासिल की। कप्तान चामरी अट्टापट्टू ने नाबाद 48 रन की शानदार पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Aug 30, 2026

Chetana Vimukthti

चेतना विमुक्ति (फोटो- ACC)

Sri Lanka Women's' vs UAE Women's Highlights: मेंस क्रिकेट टीम के शानदार प्रदर्शन के बाद श्रीलंका की वूमेंस टीम ने भी एशिया कप में धमाकेदार जीत हासिल की है। वूमेंस एशिया कप 2026 के अपने पहले मुकाबले में श्रीलंका की महिला टीम का सामना UAE से हुआ। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए 'ग्रुप-बी' के मुकाबले में उसने यूएई को 9 विकेट से रौंद डाला। श्रीलंकाई तेज गेंदबाज चेतना विमुक्ति को 16 रन देकर 3 विकेट लेने पर 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया, जबकि कप्तान चामरी अट्टापट्टू ने 7 चौके और 2 छक्कों की मदद से 48 रन की पारी खेली।

टॉस गंवाकर बल्लेबाजी के लिए उतरी यूएई की टीम 19.5 ओवरों में सिर्फ 79 रन पर सिमट गई। इस टीम को चौथी गेंद पर ही तीर्था सतीश (0) के रूप में पहला झटका लगा। इसके बाद 9 रन तक टीम ने लावन्या केनी (3) का विकेट भी खो दिया। यहां से कप्तान ईशा ओझा ने हीना होचचंदानी (10) के साथ तीसरे विकेट के लिए 21 गेंदों में 19 रन की साझेदारी की। ईशा 24 गेंदों में 18 रन बनाकर आउट हुईं, उनकी इस पारी में 2 चौके शामिल रहे।

मिताली-चेतना ने चटकाए 3-3 विकेट

हीना ने समायरा धरनिधारका (17) के साथ 10 रन जुटाए। इसके बाद रिनिथा रजित (15) ने समायरा के साथ पांचवें विकेट के लिए 18 रन, जबकि मेहुल कुलकर्णी (3) के साथ छठे विकेट के लिए 11 रन जुटाकर टीम को जैसे-तैसे अर्धशतक के पार पहुंचा दिया। श्रीलंकाई टीम से मिताली अयोध्या ने 3.5 ओवरों में 14 रन देकर 3 विकेट हासिल किए, जबकि चेतना विमुक्ति ने 4 ओवरों में 16 रन देकर 3 विकेट निकाले। इनके अलावा, सुगंधिका कुमारी ने 2 विकेट हासिल किया।

इसके जवाब में श्रीलंका ने सिर्फ 7.5 ओवरों में जीत हासिल कर ली। इमेशा दुलानी ने कप्तान चामरी अट्टापट्टू के साथ पहले विकेट के लिए 35 गेंदों में 57 रन की साझेदारी की। इमेशा (18 गेंदों में 25) रन आउट हुईं, जिसके बाद कप्तान अट्टापट्टू ने संजना काविंदी के साथ दूसरे विकेट के लिए 12 गेंदों में 23 रन की अटूट साझेदारी करते हुए टीम को आसान जीत दिलाई। कप्तान 25 गेंदों में 48 रन बनाकर नाबाद रहीं। उनकी इस पारी में 2 छक्के और 7 चौके शामिल रहे, जबकि संजना ने 4 गेंदों में नाबाद 5 रन बनाए। यूएई के लिए कोई भी गेंदबाज विकेट हासिल नहीं कर सकीं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Updated on:

30 Aug 2026 07:35 am

Published on:

30 Aug 2026 07:35 am

Hindi News / Sports / Cricket News / Women’s Asia Cup 2026 में भी श्रीलंका का धमाकेदार प्रदर्शन, पहले ही मुकाबले में UAE को 9 विकेट से रौंदा

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

SA vs ZIM: डेवाल्ड ब्रेविस ने 75* रन की तूफानी पारी में बनाई गेंदबाजों की रेल, साउथ अफ्रीका ने 13वें ओवर में ही जीता मैच

Dewald Brevis
क्रिकेट

‘मैं राजा हूं’, सौरव गांगुली के टीम इंडिया में आने का क्‍या हुआ असर? दीप दासगुप्ता का खुलासा

Sourav Ganguly
क्रिकेट

Javagal Srinath आम यात्री की तरह मेट्रो में सफर करते आए नजर, फैंस बोले- ये होती है महानता

Javagal Srinath in Metro
क्रिकेट

Vaibhav Sooryavanshi को दलीप ट्रॉफी के सेमीफाइनल में टीम इंडिया के 2 गेंदबाजों से रहना होगा सावधान!

Vaibhav Sooryavanshi
क्रिकेट

जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पंड्या और प्रिंस यादव की फिटनेस पर बड़ा अपडेट, एक पेसर हुआ फिट तो दो अभी भी रिहैब पर

Hardik Pandya Jasprit Bumrah Prince Yadav Fitness update
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.