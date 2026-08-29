Javagal Srinath आम यात्री की तरह मेट्रो में सफर करते आए नजर, फैंस बोले- ये होती है महानता

जवागल श्रीनाथ के क्रिकेट करियर की बात करें तो उन्‍होंने 18 अक्‍टूबर 1991 को पाकिस्‍तान के खिलाफ शारजाह में वनडे डेब्‍यू किया था। उन्‍होंने अपने वनडे करियर में कुल 229 मैच खेले, जिनमें उन्‍होंने 28.09 के औसत से कुल 315 विकेट अपने नाम किए। जवागल ने वनडे में सात बार चार और तीन बार पांच विकेट हॉल भी लिए। उनका सर्वश्रेष्‍ट वनडे प्रदर्शन 5/23 रहा। वहीं, उन्‍होंने अपना टेस्‍ट डेब्‍यू 29 नवंबर 1991 को ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ गाबा में किया था। उन्‍होंने अपने टेस्‍ट करियर में कुल 67 मैचों की 121 पारियों में 30.49 के औसत से 236 विकेट चटकाए। अंतरराष्‍ट्रीय टेस्‍ट क्रिकेट में उन्‍होंने 8 बार चार विकेट हॉल और 10 बार पांच विकेट हॉल लिया। टेस्‍ट में उनका बेस्‍ट 13/132 रहा।