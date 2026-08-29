29 अगस्त 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

‘वो लापरवाही करते हैं’, सहवाग और गिलक्रिस्ट से ऋषभ पंत की तुलना करने पर भड़का भारतीय दिग्गज

Rishabh Pant: भारत और श्रीलंका के बीच खेली गई दो टेस्ट की सीरीज भले ही टीम इंडिया ने 1-0 से जीती हो, लेकिन इसमें उसकी कुछ खामियां भी उजागर हुई हैं। सीरीज के बाद आर अश्विन ने ऋषभ पंत की तुलना वीरेंद्र सहवाग और एडम गिलक्रिस्‍ट से करने को गलत ठहराया है। इसके साथ ही पंत की बल्लेबाजी पर भी सवाल उठाए हैं।
2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Aug 29, 2026

Rishabh Pant

ऋषभ पंत (फोटो- IANS)

R Ashwin on Rishabh Pant: भारत ने हाल ही में श्रीलंका के दौरे पर दो मैचों की टेस्‍ट सीरीज में 1-0 से जीत दर्ज की है। गॉल में जीत दर्ज करने के बाद भारतीय टीम कोलंबो में जीत के काफी करीब पहुंच गई थी, लेकिन श्रीलंकाई बल्लेबाज सोनल दिनुषा ने अकेले भारत की उम्‍मीदों पर पारी फेर दिया। इस सीरीज में स्‍टार विकेटकीपर बल्‍लेबाज ऋषभ पंत ने 168 रन बनाए। उन्होंने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए दो अर्धशतक लगाए, लेकिन पंत की इस बल्लेबाजी से पूर्व दिग्‍गज आर अश्विन खुश नहीं हैं। उन्होंने पंत के शॉट सिलेक्शन की कड़ी आलोचना की है।

‘वह हमेशा जोखिम वाले शॉट खेलते हैं’

अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर भारत बनाम श्रीलंका टेस्ट सीरीज पर बात करते हुए ऋषभ पंत की बल्लेबाजी पर निशाना साधा। उन्‍होंने कहा कि पंत से मेरी कोई भी उम्मीद अब तक पूरी नहीं हो सकी है। सोनल दिनुषा ने अच्छे स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की, लेकिन असली अंतर उनके शॉट सिलेक्‍शन में है। पंत का शॉट सिलेक्शन बिलकुल भी ठीक नहीं था। वह हमेशा जोखिम वाले शॉट खेलते हैं। वे लापरवाही करते हैं। सवाल है कि टीम को क्या जरूरत है? ये चीज उन्‍हे समझनी होगी। आक्रामक शैली का बहाना नहीं बनाया जा सकता है। टेस्ट क्रिकेट में आपको मैच की स्थिति को भी समझना होता है।

सहवाग-गिलक्रिस्ट से तुलना करने पर भड़के

आर अश्विन ने आगे कहा कि ऋषभ पंत की वीरेंद्र सहवाग और एडम गिलक्रिस्ट से तुलना करना ठीक नहीं है। वह पंत की आक्रामक शैली पर नहीं, बल्कि मैच की परिस्थिति में खेले गए शॉट्स पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह बतौर खिलाड़ी पंत को पसंद करते हैं। लेकिन, टेस्ट क्रिकेट में आपको परिस्थितियों को ध्‍यान में रखते हुए खेलना होता है। सहवाग और गिलक्रिस्ट हमेशा अलग तरह से खेले। सवाल ये है कि आपकी टीम 500 रन से पीछे है और आप यानसन के खिलाफ आगे बढ़कर शॉट खेलें और आउट हो जाएं, तो आप इसे सहवाग-गिलक्रिस्ट का नाम लेकर इसे सही नहीं ठहरा सकते।

ऋषभ पंत का टेस्ट करियर

बता दें कि ऋषभ पंत का टेस्ट करियर अब तक काफी अच्‍छा रहा है। उन्‍हें विदेशी पिचें खूब भाती हैं। जहां उन्‍होंने काफी रन बनाए हैं। उन्‍होंने भारतीय टीम को कई बार अपने दम पर भी जीत दिलाई है। पंत ने अब तक 52 टेस्ट की 90 पारियों में 43.82 के औसत से 3725 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्‍ले से 8 शतक और 21 अर्धशतक आए हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Updated on:

29 Aug 2026 03:11 pm

Published on:

29 Aug 2026 03:11 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / ‘वो लापरवाही करते हैं’, सहवाग और गिलक्रिस्ट से ऋषभ पंत की तुलना करने पर भड़का भारतीय दिग्गज

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

श्रीलंका दौरे से लौटते ही दलीप ट्रॉफी सेमीफाइनल के लिए नॉर्थ जोन टीम में शामिल हुए गुरनूर बराड़, कल उतरेंगे मैदान पर

Gurnoor Barar
क्रिकेट

Duleep Trophy 2026: वैभव सूर्यवंशी गेंद से भी ढाह सकते हैं कहर! दलीप ट्रॉफी में विकेट लेने के बाद बॉलिंग को लेकर खोला बड़ा राज़

vaibhav suryavanshi
क्रिकेट

मेरे पास बैट स्पॉन्सर नहीं था- T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीतने के 5 महीने बाद सूर्यकुमार यादव ने खोला बड़ा राज

Suryakumar Yadav First Salary
क्रिकेट

ENG vs PAK: 110 रन पर ढेर हुई पाकिस्तान की टीम, फिर भी सरफराज अहमद को जीत की उम्मीद, बताया तरीका

Babar Azam and Sarfaraz Ahmed
क्रिकेट

‘मैंने कभी सोचा भी नहीं था’, अचानक टीम इंडिया से बाहर होने के बाद सूर्यकुमार यादव ने पहली बार तोड़ी चुप्पी

Suryakumar yadav
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.