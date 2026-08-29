‘वो लापरवाही करते हैं’, सहवाग और गिलक्रिस्ट से ऋषभ पंत की तुलना करने पर भड़का भारतीय दिग्गज

अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर भारत बनाम श्रीलंका टेस्ट सीरीज पर बात करते हुए ऋषभ पंत की बल्लेबाजी पर निशाना साधा। उन्‍होंने कहा कि पंत से मेरी कोई भी उम्मीद अब तक पूरी नहीं हो सकी है। सोनल दिनुषा ने अच्छे स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की, लेकिन असली अंतर उनके शॉट सिलेक्‍शन में है। पंत का शॉट सिलेक्शन बिलकुल भी ठीक नहीं था। वह हमेशा जोखिम वाले शॉट खेलते हैं। वे लापरवाही करते हैं। सवाल है कि टीम को क्या जरूरत है? ये चीज उन्‍हे समझनी होगी। आक्रामक शैली का बहाना नहीं बनाया जा सकता है। टेस्ट क्रिकेट में आपको मैच की स्थिति को भी समझना होता है।