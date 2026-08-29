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मेरे पास बैट स्पॉन्सर नहीं था- T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीतने के 5 महीने बाद सूर्यकुमार यादव ने खोला बड़ा राज

Suryakumar Yadav: टी-20 वर्ल्ड 2026 के विजेता कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अपनी पहली कमाई का खुलासा किया है। उन्हें एक पूरे सीजन के लिए कितने कम रुपये मिले थे, आइए जानते हैं।
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भारत

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Saurabh Mall

Aug 29, 2026

Suryakumar Yadav First Salary

फोटो में भारतीय क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव (सोर्स: आईएएनएस)

Suryakumar Yadav First Salary:सूर्यकुमार यादव आज भारतीय क्रिकेट का बड़ा नाम हैं। उन्होंने अपनी कप्तानी में भारत को T20 वर्ल्ड कप 2026 जिताया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके क्रिकेट करियर की पहली कमाई कितनी थी? यह रकम सुनकर शायद आपको यकीन न हो। सूर्यकुमार को मुंबई के लिए अंडर-15 क्रिकेट खेलने के दौरान पूरे टूर के लिए सिर्फ 15,000 रुपये मिले थे। खास बात यह है कि उन्होंने अपनी पहली कमाई भी अपने शौक पर नहीं, बल्कि क्रिकेट के सामान पर खर्च कर दी थी।

पूरे सीजन की पहली कमाई सिर्फ 15,000 रुपये थी

पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा के साथ बातचीत में सूर्यकुमार यादव ने अपनी पहली कमाई का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि जब वह पहली बार मुंबई के लिए अंडर-15 क्रिकेट खेले थे, तब उन्हें पूरे टूर के लिए करीब 15,000 रुपये मिले थे।

सूर्यकुमार ने बताया कि उस समय उनके पास कोई बैट स्पॉन्सर भी नहीं था। इसलिए वह अपनी कमाई से क्रिकेट का सामान खरीदते थे। उन्होंने कहा कि उनकी पहली कमाई भी इसी तरह खर्च हो गई। शुरुआत में उन्हें अपने ऊपर खर्च करने के लिए पैसे भी नहीं बचते थे। उनके लिए बहुत मुश्किल समय था।

वर्ल्ड कप जीतने के बाद टीम से बाहर

सूर्यकुमार ने 2026 में अपनी कप्तानी में भारत को T20 वर्ल्ड कप जिताया। यह भारत का तीसरा T20 वर्ल्ड कप खिताब था। बता दें इससे पहले भारत ने 2007 में एमएस धोनी और 2024 में रोहित शर्मा की कप्तानी में यह ट्रॉफी जीती थी। हालांकि, वर्ल्ड कप जीतने के कुछ महीनों बाद सूर्यकुमार को भारतीय टीम से बाहर कर दिया गया। खराब फॉर्म और अगले बड़े टूर्नामेंट की तैयारी को इसकी प्रमुख कारण बना। आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए भी उनका प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। प्रदर्शन निराशाजनक था।

वापसी के लिए अभी दरवाजे खुले

टीम से बाहर होने के बावजूद सूर्यकुमार ने उम्मीद नहीं छोड़ी है। जब उनसे भारतीय टीम में वापसी के प्लान के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि वह पूरी मेहनत कर रहे हैं। ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, BCCI सूत्रों ने भी उनकी वापसी की संभावना से इनकार नहीं किया है। सूत्रों का कहना है कि अगर सूर्यकुमार घरेलू क्रिकेट में लगातार रन बनाते हैं, तो वह दोबारा चयन की दौड़ में आ सकते हैं।

T20 वर्ल्ड कप विनर्स लिस्ट

सालविजेतारनर-अपविजेता कप्तान*
2007इंडियापाकिस्तानएमएस धोनी
2009पाकिस्तानश्रीलंकायूनिस खान
2010इंग्लैंडऑस्ट्रेलियापॉल कॉलिंगवुड
2012वेस्ट इंडीज़श्रीलंकाडेरेन सैमी
2014श्रीलंकाइंडियालसिथ मलिंगा
2016 वेस्ट इंडीजइंग्लैंडडेरेन सैमी
2021ऑस्ट्रेलियान्यूज़ीलैंडआरोन फिंच
2022इंग्लैंडपाकिस्तानजोस बटलर
2024 इंडियासाउथ अफ्रीकारोहित शर्मा
2026इंडियान्यूज़ीलैंडसूर्यकुमार यादव

टाइटल्स की समरी

टीमखिताबविजेता वर्ष
इंडिया32007, 2024, 2026
वेस्ट इंडीज22012, 2016
इंग्लैंड22010, 2022
पाकिस्तान12009
श्रीलंका12014
ऑस्ट्रेलिया12021

कप्तानी से हटाए जाने के बाद सूर्यकुमार यादव ने सोशल मीडिया पर शेयर किया पोस्ट, टीम इंडिया के लिए दिया खास संदेश

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Suryakumar yadav

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Updated on:

29 Aug 2026 12:40 pm

Published on:

29 Aug 2026 12:39 pm

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