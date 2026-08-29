मेरे पास बैट स्पॉन्सर नहीं था- T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीतने के 5 महीने बाद सूर्यकुमार यादव ने खोला बड़ा राज

सूर्यकुमार ने 2026 में अपनी कप्तानी में भारत को T20 वर्ल्ड कप जिताया। यह भारत का तीसरा T20 वर्ल्ड कप खिताब था। बता दें इससे पहले भारत ने 2007 में एमएस धोनी और 2024 में रोहित शर्मा की कप्तानी में यह ट्रॉफी जीती थी। हालांकि, वर्ल्ड कप जीतने के कुछ महीनों बाद सूर्यकुमार को भारतीय टीम से बाहर कर दिया गया। खराब फॉर्म और अगले बड़े टूर्नामेंट की तैयारी को इसकी प्रमुख कारण बना। आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए भी उनका प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। प्रदर्शन निराशाजनक था।