‘मैंने कभी सोचा भी नहीं था’, अचानक टीम इंडिया से बाहर होने के बाद सूर्यकुमार यादव ने पहली बार तोड़ी चुप्पी

सूर्यकुमार ने बताया कि टीम से बाहर किए जाने पर वह बहुत ज्यादा नाराज नहीं थे। उन्होंने खुद को सेलेक्टर्स की जगह रखकर यह समझने की कोशिश की कि वे उन्हें टीम से क्यों हटाना चाहते थे और भविष्य के लिए एक टीम क्यों बनाना चाहते थे। आकाश चोपड़ा के यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए सूर्यकुमार ने कहा, “जब मेरा नाम लिस्ट में नहीं था, तो मैं मुस्कुराया। क्योंकि जब मैंने एक-दो साल टीम के साथ क्रिकेट खेला और जब भी मैं खेला हूं, तो दबाव वाली स्थितियों में या जब चीजें मेरे हिसाब से नहीं हो रही थीं, तब भी मैं हमेशा मुस्कुराया हूं। मैं शांत रहा हूं।”