CPL 2026: किरण नवगीरे, यास्तिका भाटिया समेत ये भारतीय खिलाड़ी खेलेंगे विमेंस कैरेबियन प्रीमियर लीग, देखें पूरी लिस्ट

पूजा ने इस साल की शुरुआत में विमेंस प्रीमियर लीग 2026 के जरिए कॉम्पिटिटिव क्रिकेट में वापसी की। कंधे की सर्जरी और हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण वह 2024 विमेंस टी20 वर्ल्ड कप के बाद एक्शन से बाहर रहीं। वह इस साल की मध्य प्रदेश विमेंस टी20 लीग में शामिल थीं, जहां उन्होंने चंबल घड़ियाल विमेंस को खिताब जिताया। उन्हें पिछला विदेशी फ्रेंचाइजी क्रिकेट का अनुभव ऑस्ट्रेलिया में 2022/23 विमेंस बिग बैश लीग में ब्रिस्बेन हीट के लिए खेलने से मिला था। किरण, जो विमेंस प्रीमियर लीग में यूपी वॉरियर्ज के लिए खेलती हैं, कैरिबियन में कॉम्पिटिशन के जरिए अपना पहला विदेशी टी20 लीग खेलेंगी।