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CPL 2026: किरण नवगीरे, यास्तिका भाटिया समेत ये भारतीय खिलाड़ी खेलेंगे विमेंस कैरेबियन प्रीमियर लीग, देखें पूरी लिस्ट

शिखा पांडे को छोड़कर अन्य सभी भारतीय खिलाड़ी पहली बार विमेंस कैरेबियन प्रीमियर लीग खेलने जा रहे हैं। पूजा और किरण बारबाडोस ट्राइडेंट्स के लिए खेलेंगी। त्रिनबागो नाइट राइडर्स में यास्तिका के साथ शिखा शामिल होंगी।
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भारत

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Siddharth Rai

Aug 29, 2026

Women's T20 World Cup 2026 Semifinal Scenario

भारतीय महिला टी20 टीम। (फोटो सोर्स: IANS)

Womens Caribbean Premier League 2026: पूजा वस्त्रकार, किरण नवगीरे, शिखा पांडे और यास्तिका भाटिया विमेंस कैरेबियन प्रीमियर लीग के आने वाले सीजन के लिए विदेशी खिलाड़ियों में शामिल हैं। टूर्नामेंट के आयोजकों ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की।

पहली बार खेलेंगे ये खिलाड़ी

शिखा को छोड़कर, पूजा, किरण और यास्तिका 5-17 सितंबर तक होने वाले इस टूर्नामेंट में पहली बार खेलेंगी। लीग के सभी मैच केंसिंग्टन ओवल में खेले जाएंगे। टूर्नामेंट के फॉर्मेट के अनुसार, ग्रुप स्टेज में पॉइंट्स टेबल में टॉप पर रहने वाली टीम फाइनल में पहुंचेगी, जबकि दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाली टीमें प्लेऑफ मुकाबले में पहुंचेंगी, जिससे दूसरे फाइनलिस्ट का फैसला होगा।

बारबाडोस ट्राइडेंट्स के लिए खेलेंगी किरण और पूज

तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर पूजा और विस्फोटक बल्लेबाज किरण डिफेंडिंग चैंपियन बारबाडोस ट्राइडेंट्स के लिए खेलेंगी। यह भारतीय जोड़ी न्यूजीलैंड की पूर्व दिग्गज बल्लेबाज सूजी बेट्स और उनकी साथी व्हाइट फर्न मैडलिन ग्रीन के साथ टीम के विदेशी दल का हिस्सा बनेगी।

यास्तिका भाटिया नाइट राइडर्स में

अनुभवी पेसर शिखा, जो पिछले दो सीपीएल सीजन का हिस्सा रही हैं, त्रिनबागो नाइट राइडर्स में विकेटकीपर-बल्लेबाज यास्तिका के साथ शामिल होंगी। यह जोड़ी साउथ अफ्रीका की स्टार ऑल-राउंडर मारिजेन कैप के साथ-साथ ऑस्ट्रेलिया की लॉरा हैरिस और लेग-स्पिनर मैडलिन पेना की जोड़ी के साथ खेलेगी।

पूजा ने इस साल की शुरुआत में विमेंस प्रीमियर लीग 2026 के जरिए कॉम्पिटिटिव क्रिकेट में वापसी की। कंधे की सर्जरी और हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण वह 2024 विमेंस टी20 वर्ल्ड कप के बाद एक्शन से बाहर रहीं। वह इस साल की मध्य प्रदेश विमेंस टी20 लीग में शामिल थीं, जहां उन्होंने चंबल घड़ियाल विमेंस को खिताब जिताया। उन्हें पिछला विदेशी फ्रेंचाइजी क्रिकेट का अनुभव ऑस्ट्रेलिया में 2022/23 विमेंस बिग बैश लीग में ब्रिस्बेन हीट के लिए खेलने से मिला था। किरण, जो विमेंस प्रीमियर लीग में यूपी वॉरियर्ज के लिए खेलती हैं, कैरिबियन में कॉम्पिटिशन के जरिए अपना पहला विदेशी टी20 लीग खेलेंगी।

लॉर्ड्स में शतक लगाया था

यास्तिका का पिछला विदेशी फ्रेंचाइजी क्रिकेट 2024/25 विमेंस बिग बैश लीग में मेलबर्न स्टार्स के लिए था। यास्तिका, जो जुलाई में लॉर्ड्स में महिला टेस्ट सेंचुरी लगाने वाली पहली बल्लेबाज हैं, विमेंस कैरेबियन प्रीमियर लीग खत्म होने के ठीक तीन दिन बाद ऑस्ट्रेलिया 'ए' के खिलाफ 50-ओवर और रेड-बॉल गेम्स में इंडिया 'ए' को लीड करने वाली हैं।

ऑस्ट्रेलिया की पूर्व कप्तान मेग लैनिंग डेब्यू फ्रेंचाइजी जमैका एम्प्रेस के लिए खेलेंगी। नई फ्रेंचाइजी में उनके साथ आयरलैंड की ओपनर एमी हंटर, साउथ अफ्रीका की लेफ्ट-आर्म स्पिनर नॉनकुलुलेको म्लाबा, न्यूजीलैंड की राइट-आर्म सीमर रोजमेरी मायर और पाकिस्तान की लेग-स्पिनर सैयदा अरूब शाह हैं। यह पहली बार है जब रोजमेरी और सैयदा दोनों विमेंस कैरेबियन प्रीमियर लीग में खेलेंगे।

दूसरी तरफ, गुयाना अमेजन वॉरियर्स ने अपने पहले विमेंस कैरेबियन प्रीमियर लीग खिताब जीतने के लिए एक मजबूत टीम बनाई है, जिसमें साउथ अफ्रीका की तेज गेंदबाज शबनीम इस्माइल, ऑल-राउंडर क्लो ट्रायोन और नादिन डी क्लर्क, टॉप-ऑर्डर बैट्समैन तेंजमिन ब्रिट्स और ऑस्ट्रेलिया की एरिन बर्न्स को साइन किया है। तेंजमिन को छोड़कर, वॉरियर्स के लिए साइन किए गए सभी अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को पहले विमेंस कैरेबियन प्रीमियर लीग का अनुभव है।

विमेंस कैरेबियन प्रीमियर लीग 2026 विदेशी खिलाड़ी

बारबाडोस ट्राइडेंट्स: मैडलिन ग्रीन (न्यूजीलैंड), सूजी बेट्स (न्यूजीलैंड), पूजा वस्त्रकार (इंडिया) और किरण नवगिरे (इंडिया)।

गुयाना अमेज़न वॉरियर्स: शबनीम इस्माइल (साउथ अफ्रीका), एरिन बर्न्स (ऑस्ट्रेलिया), क्लो ट्रायोन (साउथ अफ्रीका), तेंजमिन ब्रिट्स (साउथ अफ्रीका) और नादिन डी क्लर्क (साउथ अफ्रीका)।

जमैका एम्प्रेस: ​​मेग लैनिंग (ऑस्ट्रेलिया), एमी हंटर (आयरलैंड), नॉनकुलुलेको म्लाबा (साउथ अफ्रीका), सैयदा अरूब शाह (पाकिस्तान) और रोजमेरी मायर (न्यूजीलैंड)।

त्रिनबागो नाइट राइडर्स: मारिजेन कैप (साउथ अफ्रीका), शिखा पांडे (इंडिया), लॉरा हैरिस (ऑस्ट्रेलिया), मैडलिन पेना (ऑस्ट्रेलिया) और यास्तिका भाटिया (इंडिया)।

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Updated on:

29 Aug 2026 07:41 am

Published on:

29 Aug 2026 07:41 am

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