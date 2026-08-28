IND vs SL: ‘मैच हारने के लिए एक बेवकूफी काफी है’, श्रीलंका के खिलाफ सीरीज खत्म होते ही ऋषभ पंत पर भड़के आर अश्विन

रविचंद्रन अश्विन ने ऋषभ पंत के खराब शॉट सिलेक्शन को लेकर नाराजगी जाहिर की है। श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज में पंत ने 168 रन बनाए। पंत तेजी से रन बटोरने की कोशिश में हर बार खराब शॉट खेलकर पवेलियन लौटे। अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, "ऋषभ पंत मेरी उम्मीदों पर अब तक खरे नहीं उतरे हैं। मुझे बहुत अफसोस है। सोनल दिनुषा का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा था। हालांकि, फर्क हाई-रिस्क विकल्प का है। जब गेम आपके हाथ में होता है, तो ये सब बातें होती हैं कि ऋषभ ऐसे ही खेलते हैं।' लेकिन आपकी टीम को क्या चाहिए, उस हिसाब से खेलने की जरूरत होती है।"