ENG vs PAK: इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान के गेंदबाजों ने ढाया कहर, लेकिन लॉर्ड्स में बना डाला ये शर्मनाक रिकॉर्ड

लॉर्ड्स टेस्ट के पहले दिन बारिश और खराब रोशनी की वजह से 56 ओवर के बाद ही खेल को रोक दिया गया था और बाद में पहले दिन का खेल खत्म करने की घोषणा कर दी गई थी। इस मुकाबले में पाकिस्तान ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इंग्लैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने 36 रन पर ही तीन विकेट गंवा दिए थे, जिसमें बेन डकेट, इमिलियो गेय और जो रूट के बड़े विकेट शामिल थे। लेकिन जेमी स्मिथ के 61, गस एटकिंसन के 34 और जॉर्डन कॉक्स के 55 रनों की बदौलत इंग्लैंड ने अपनी स्थिति सुधारने में सफल रहा है।