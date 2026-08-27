IND vs SL: कोलंबो टेस्ट के बाद शुभमन गिल पर उठे सवाल, मोहम्मद कैफ ने बताई कप्तान की सबसे बड़ी गलती

Former Cricketers Questioned on Shubman Gill Captaincy: भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया दूसरा टेस्ट मुकाबला ड्रॉ हो गया, जिसकी वजह से शुभमन गिल की कप्तानी पर सवाल उठने लगे हैं। कोलंबो में खेले गए इस मुकाबले में भारतीय टीम ने पहली पारी में 503 रन बनाए थे और जवाब में श्रीलंका की पहली पारी 290 रन पर ढेर हो गई थी। इसके बाद से शुभमन गिल ने उन्हें दोबारा बैटिंग करने का मौका दिया और उसके बाद श्रीलंका की टीम आउट ही नहीं हो पाई, जिसकी वजह से मुकाबला ड्रॉ हो गया। पांचवें दिन भारतीय गेंदबाज सिर्फ तीन विकेट हासिल कर पाए। इसके बाद से शुभमन गिल की कप्तानी और उनकी तकनीक पर सवाल उठने लगे।