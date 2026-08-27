IND vs SL: सोनल दिुनषा ने रच दिया इतिहास, जो रूट समेत दुनिया भर के दिग्गजों पछाड़कर बनाया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड

Sonal Dinusha Test Records: भारत और श्रीलंका के बीच खेली गई दो मैचों की टेस्‍ट सीरीज भले टीम इंडिया ने जीती है, लेकिन क्रिकेट फैंस का दिल श्रीलंकाई बल्‍लेबाज सोनल दिनुषा ने जीता है। कोलंबो के सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड पर खेला गया दूसरा टेस्ट मैच ड्रॉ पर समाप्त हुआ है। जबकि चौथे दिन खेल खत्‍म होने तक भारत की पकड़ मजबूत थी, लेकिन इसके बाद अकेले सोनल कमाल की बल्‍लेबाजी करते हुए अकेले अपने दम पर मैच ड्रॉ कराने में सफल रहे। सोनल ने भले ही इस मैच में कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं, लेकिन एक रिकॉर्ड बेहद खास है, जिसमें उन्‍होंने जो रूट समेत दुनिया भर के दिग्‍गजों को पीछे छोड़ते एक बड़ा वर्ल्‍ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है।