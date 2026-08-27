27 अगस्त 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

IND vs SL: सोनल दिुनषा ने रच दिया इतिहास, जो रूट समेत दुनिया भर के दिग्गजों पछाड़कर बनाया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड

Sonal Dinusha Records: सोनल दिनुषा ने भारत के खिलाफ टेस्‍ट मैच को अकेले अपने दम पर ड्रॉ कराकर इतिहास रच दिया है। सोनल ने एक बड़ा विश्‍व रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है। अब वह स्पिन के खिलाफ एक टेस्‍ट सीरीज में स्‍वीप शॉट से सबसे ज्‍यादा रन बनाने वाले बल्‍लेबाज बन गए हैं। इस मामले में उन्‍होंने जो रूट का 5 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Aug 27, 2026

Sonal Dinusha Test Records, IND vs SL,

कोलंबो टेस्‍ट में शतक जड़ने के बाद बल्‍ला उठाते सोनल दिनुषा। (फोटो सोर्स: IANS)

Sonal Dinusha Test Records: भारत और श्रीलंका के बीच खेली गई दो मैचों की टेस्‍ट सीरीज भले टीम इंडिया ने जीती है, लेकिन क्रिकेट फैंस का दिल श्रीलंकाई बल्‍लेबाज सोनल दिनुषा ने जीता है। कोलंबो के सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड पर खेला गया दूसरा टेस्ट मैच ड्रॉ पर समाप्त हुआ है। जबकि चौथे दिन खेल खत्‍म होने तक भारत की पकड़ मजबूत थी, लेकिन इसके बाद अकेले सोनल कमाल की बल्‍लेबाजी करते हुए अकेले अपने दम पर मैच ड्रॉ कराने में सफल रहे। सोनल ने भले ही इस मैच में कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं, लेकिन एक रिकॉर्ड बेहद खास है, जिसमें उन्‍होंने जो रूट समेत दुनिया भर के दिग्‍गजों को पीछे छोड़ते एक बड़ा वर्ल्‍ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है।

तोड़ डाला जो रूट का 5 साल पुराना रिकॉर्ड

सोनल दिनुषा ने क्रिकेट के इतिहास में एक टेस्‍ट सीरीज में स्पिन के खिलाफ स्‍वीप शॉट से सबसे ज्‍यादा रन बनाने का विश्‍व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। उन्‍होंने भारत के खिलाफ दो मैचों की टेस्‍ट सीरीज में 173 रन बनाए और खास बात ये रही कि वह एक बार भी ऐसा करते हुए आउट नहीं हुए। इससे पहले ये रिकॉर्ड इंग्‍लैंड के स्‍टार बल्‍लेबाज जो रूट के नाम दर्ज था, जिन्‍होंने 2021 में श्रीलंका में ही स्पिन के खिलाफ स्‍वीप शॉट खेलते हुए 160 रन बनाए थे और वह एक बार आउट भी हुए थे।

टेस्ट सीरीज में स्पिन के खिलाफ स्वीप शॉट से सबसे ज्यादा रन

बल्लेबाजविपक्षीस्थानस्वीप से रनआउट
सोनल दिनुषाभारतश्रीलंका, 2026173*0
जो रूटश्रीलंकाश्रीलंका, 20211601
बेन डकेटपाकिस्तानपाकिस्तान, 20221122
जो रूटभारतभारत, 20211061
यूनिस खानऑस्ट्रेलियाUAE, 20141030
मिस्बाह-उल-हकइंग्लैंडUAE, 20151030
जो रूटभारतभारत, 20161013
बेन डकेटभारतभारत, 20241010

टेस्ट मैच में नंबर-6 या उससे नीचे बल्लेबाजी करते हुए दोनों पारियों में शतक

रैंकबल्लेबाजविपक्षीमैदानपहली पारीदूसरी पारी
1एलन बॉर्डरपाकिस्तानलाहौर150*153
2तिलकरत्ने दिलशानबांग्लादेशचटगांव162143
3धनंजय डी सिल्वाबांग्लादेशसिलहट102108
4कामिंडु मेंडिसबांग्लादेशसिलहट102164
5सोनल दिनुषाभारतकोलंबो (SSC)103133*

श्रीलंका के लिए पहले 5 टेस्ट के बाद सबसे ज्यादा रन

रैंकबल्लेबाजपहले 5 टेस्ट के बाद रन
1कामिंडु मेंडिस631
2सोनल दिनुषा606
3धनंजय डी सिल्वा550
4रॉय डायस529
5माइकल वैंडॉर्ट455
5असेला गुणरत्ने455

फॉलोऑन के बाद भारत के खिलाफ 200+ रन की बढ़त बनाने वाली टीमें

रैंकटीमस्कोरमैदानसालबढ़त
1जिम्बाब्वे503/6नागपुर2000276 रन
2इंग्लैंड497/5कानपुर1961274 रन
3श्रीलंका429/9कोलंबो (SSC)2026216 रन
4वेस्टइंडीज385/5किंग्स्टन1971215 रन
5इंग्लैंड477/4dद ओवल1990211 रन
6ऑस्ट्रेलिया413दिल्ली1979201 रन

IND vs SL: कोलंबो में गौतम गंभीर और शुभमन गिल से हो गई बड़ी चूक, एक गलती की वजह से हाथ से निकला जीता हुआ मैच

ये भी पढ़ें
Gautam Gambhir, Shubman Gill, India vs Sri Lanka,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Updated on:

27 Aug 2026 05:42 pm

Published on:

27 Aug 2026 05:42 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs SL: सोनल दिुनषा ने रच दिया इतिहास, जो रूट समेत दुनिया भर के दिग्गजों पछाड़कर बनाया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IND vs SL: कोलंबो टेस्ट के ड्रॉ होने से टीम इंडिया को हुआ 8 अंकों का नुकसान, देखें WTC की लेटेस्ट अंक तालिक

IND vs SL 2nd Test Drawn
क्रिकेट

90 से ज्‍यादा अंतरराष्‍ट्रीय मैच खेल चुके स्‍टार बल्लेबाज आसिफ खान के खिलाफ ICC का बड़ा एक्‍शन, लगाया 15 महीने का बैन

Cricketer Asif Khan Banned
क्रिकेट

IND vs SL: अंत तक आउट नहीं हुए सोनल दिनुषा, कोलंबो टेस्ट हुआ ड्रॉ, लेकिन भारतीय टीम ने जीती सीरीज

IND vs SL 2nd Test Drawn
क्रिकेट

कोलंबो में गौतम गंभीर और शुभमन गिल से हो गई बड़ी चूक, एक गलती की वजह से हाथ से निकला जीता हुआ मैच

Gautam Gambhir, Shubman Gill, India vs Sri Lanka,
क्रिकेट

IND vs SL: न टोटका आ रहा काम और न किस्मत दे रही साथ, सोनल दिनुषा ने शतक जड़ टीम इंडिया का सारा प्लान कर दिया फेल

IND vs SL
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.