IND vs SL: कोलंबो में गौतम गंभीर और शुभमन गिल से हो गई बड़ी चूक, एक गलती की वजह से हाथ से निकला जीता हुआ मैच

IND vs SL 2nd Test Day 5: भारत और श्रीलंका के बीच खेला जा रहा दूसरा टेस्‍ट चौथे दिन तक भारत की मुट्ठी में था, लेकिन आखिरी दिन अकेले सोनल दिनुषा ने मैच का रुख पलटकर रख दिया। आईसीसी वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप 2025-27 के फाइनल के लिहाज से भारत के लिए कोलंबो टेस्‍ट जीतना बेहद जरूरी था, लेकिन ऐसा होना अब संभव नहीं है। अब यह मुकाबला ड्रॉ की ओर बढ़ रहा है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह से पांचवें और आखिरी दिन भारतीय गेंदबाज विकेट के लिए तरसे हैं, उसे देखकर कुलदीप यादव की कमी खल रही है। माना जा रहा है कि कुलदीप को बाहर करना भारतीय टीम मैनेजमेंट को काफी महंगा पड़ा है।