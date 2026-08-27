IND vs SL: सोनल दिनुषा शतक के करीब, श्रीलंका ने हासिल की 170 रनों की लीड, भारत की मुश्किलें बढ़ीं

दूसरे सेशन की शुरुआत में ही मानव सुथार ने संयम से खेल रहे केशरा नुवंथा को आउट किया। अनुभवी बाएं हाथ के स्पिनर रवींद्र जडेजा ने सेशन की दूसरी सफलता दिलाई और प्रभात जयसूर्या को दो रन पर आउट किया, जयसूर्या स्लिप में कैच आउट हुए। लेकिन निचले क्रम के बल्लेबाज़ों को जल्दी आउट करने की भारत की उम्मीदों पर कुमारा ने पानी फेर दिया, जो 56 गेंदों पर दो रन बनाकर नाबाद रहे। कुमारा ने एक मज़बूत रक्षात्मक पारी खेली, जिससे दोपहर के सेशन में थक रहे भारतीय गेंदबाज़ परेशान हो गए।