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IND vs SL: सोनल दिनुषा शतक के करीब, श्रीलंका ने हासिल की 170 रनों की लीड, भारत की मुश्किलें बढ़ीं

श्रीलंका ने दूसरी पारी में 8 विकेट खोकर 383 रन बना लिए हैं। क्रीज़ पर सोनल दिनुषा 98 और लाहिरु कुमारा 2 रन बनाकर खेल रहे हैं। टीम ने 170 रनों की बढ़त हासिल कर ली है।
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भारत

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Siddharth Rai

Aug 27, 2026

IND vs SL

श्रीलंका ने दूसरी पारी में बेहतरीन बल्लेबाजी कर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है (Photo - IANS)

Sri Lanka vs India, 2nd Test: भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा टेस्ट मैच कोलंबो के सिंहली स्पोर्ट्स क्लब स्टेडियम में खेला जा रहा है। पांचवे दिन के चायकाल तक श्रीलंका ने अपनी दूसरी पारी में आठ विकेट खोकर 383 रन बना लिए हैं। टीम ने 170 रनों की बढ़त हासिल कर ली है और मैच में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। यहां से उनका हारना अब मुश्किल लगता है।

सोनल दिनुषा शतक के करीब

पहली पारी में फॉलो-ऑन से नहीं बच पाने के बाद ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका यह मुकाबला हार जाएगा। लेकिन सोनल दिनुषा एक बार फिर उनके लिए संकटमोचक साबित हुए। पहली पारी में शतक लगाने वाले दिनुषा 195 गेंदों पर छह चौकों की मदद से 98 रन बनाकर क्रीज़ पर डटे हुए हैं। उनका साथ लाहिरु कुमारा दे रहे हैं, जिन्होंने 56 गेंदों पर मात्र 2 रन बनाए हैं। दोनों ने नौवें विकेट के लिए 28 रनों की साझेदारी कर ली है।

दिनुषा ने टीम को संभाला

अंतिम दिन दो सेशन में भारत को केवल दो विकेट मिले, जबकि श्रीलंका ने चाय से पहले 54 अहम रन जोड़े। भारत को रोके रखने की कोशिश में, दिनुषा जब मैदान से बाहर लौटे तो श्रीलंकाई ड्रेसिंग रूम की ओर से उन्हें दिन में दूसरी बार खड़े स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया। दिनुषा ने बहुत धैर्य के साथ पारी को संभाला; उन्होंने रक्षात्मक अनुशासन और सोच-समझकर खेले गए शॉट्स का बेहतरीन तालमेल बिठाया, खासकर अपने खेल में कई तरह के स्वीप शॉट्स दिखाए।

दूसरे सेशन की शुरुआत में ही मानव सुथार ने संयम से खेल रहे केशरा नुवंथा को आउट किया। अनुभवी बाएं हाथ के स्पिनर रवींद्र जडेजा ने सेशन की दूसरी सफलता दिलाई और प्रभात जयसूर्या को दो रन पर आउट किया, जयसूर्या स्लिप में कैच आउट हुए। लेकिन निचले क्रम के बल्लेबाज़ों को जल्दी आउट करने की भारत की उम्मीदों पर कुमारा ने पानी फेर दिया, जो 56 गेंदों पर दो रन बनाकर नाबाद रहे। कुमारा ने एक मज़बूत रक्षात्मक पारी खेली, जिससे दोपहर के सेशन में थक रहे भारतीय गेंदबाज़ परेशान हो गए।

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Updated on:

27 Aug 2026 03:24 pm

Published on:

27 Aug 2026 03:11 pm

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