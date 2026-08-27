IND vs SL: कोलंबो टेस्ट में झुके भारतीय खिलाड़ियों के कंधे, गिरा मनोबल! ऋषभ पंत का स्टंप माइक ऑडियो वायरल

आपको बता दें कि मुकाबले में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी की और अपनी पहली पारी 503 रन पर घोषित कर दी। उसके बाद से पहले श्रीलंका की पहली पारी को उसने सिर्फ 290 रन पर ढेर कर दिया, लेकिन दूसरी पारी में श्रीलंका ने टीम इंडिया की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब तक श्रीलंका के पास 150 से ज्यादा रन की बढ़त हो चुकी है। यहां से अगर भारतीय टीम को 200 के आसपास का लक्ष्य मिलता है तो वह टीम इंडिया के लिए मुश्किल हो सकता है। इस मुकाबले में एक समय जहां भारतीय टीम आसानी से जीत की ओर बढ़ रही थी, अब उसकी मुश्किलें बढ़ गई हैं।