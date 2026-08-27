IND vs SL 2nd Test: कोलंबो टेस्ट में जग गई टीम इंडिया की जीत की उम्मीद, एक विकेट ने बदल दिया पूरे मैच का रुख

IND vs SL 2nd Test Day 5 Update: भारत और श्रीलंका के बीच कोलंबो में दूसरा टेस्ट मुकाबला खेला जा रहा है, जो रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है। श्रीलंका ने अपनी दूसरी पारी में 7 विकेट गंवाकर 330 रन से ज्यादा रन बना लिए हैं और उसके पास 121 रन की बढ़त हो चुकी है। सातवें विकेट के लिए श्रीलंका के लिए सोनल दिनुषा और केशारा नुवांथा के बीच 112 रन की साझेदारी ने टीम इंडिया की जीत को लगभग धुंधला कर दिया था, लेकिन मानव सुथार की एक गेंद ने नुवांथा का विकेट चटकाया और साथ में टीम इंडिया की जीत की उम्मीदों को भी जगा दिया।