शुभमन गिल की एक गलती से बिगड़ सकता है टीम इंडिया का WTC Final का समीकरण, जानें क्यों बढ़ रही मुश्किलें

टीम इंडिया के फॉर्म और स्ट्रेंथ को देखते हुए अगर भारतीय टीम न्यूजीलैंड में 1-1 से सीरीज बराबरी कर लेती है और ऑस्ट्रेलिया को 3-1 से हरा देती है, साथ में ये मैच ड्रॉ हो जाता है तो शुभमन गिल एंड कंपनी का जीत प्रतिशत 55 के आसपास होगा और वह फाइनल से बाहर हो सकती है। कोलंबो टेस्ट के जीतने पर टीम इंडिया का जीत प्रतिशत 60 के आसपास का होगा। भारतीय टीम श्रीलंका को फॉलोअन न देकर खुद दोबारा बल्लेबाजी करती और फिर 400+ का लक्ष्य देती तो इस मैच में जीत इंडिया को हराना मुश्किल हो जाता और साथ में रनों के दबाव में श्रीलंका की टीम जल्द ऑलआउट हो सकती थी।