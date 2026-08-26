Eng vs Pak: जो रूट लॉर्ड्स में कल रचेंगे इतिहास, स्टुअर्ट ब्रॉड को छोड़ेंगे पीछे, सचिन तेंदुलकर के महारिकॉर्ड की तरफ बढ़ाएंगे एक और कदम

Eng vs Pak 2nd Test: इंग्‍लैंड और पाकिस्‍तान के बीच 27 अगस्‍त से लंदन स्थिति लॉर्ड्स के एतिहासिक मैदान पर तीन मैचों की सीरीज का दूसरा टेस्‍ट मुकाबला खेला जाएगा। लीड्स में खेले गए पहले टेस्‍ट में मेजबान इंग्लिश टीम ने पारी और 103 रन से बड़ी जीत दर्ज करते हुए सीरीज में 1-0 से बढ़त बना रखी है। ऐसे में वह दूसरे टेस्‍ट को जीतकर सीरीज पर कब्‍जा करने के इरादे से उतरेगी। वहीं, पाकिस्‍तान की टीम बाबर आजम की अगुवाई में इस मुकाबले को जीतकर सीरीज में बराबरी करने उतरेगी। इस मैच में इंग्‍लैंड के मौजूदा टेस्‍ट कप्‍तान जो रूट मैदान पर कदम रखते ही एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर लेंगे। यह उनके करियर का 168वां टेस्‍ट होगा। वह इस मैच में उतरते ही वह स्‍टूअर्ट ब्रॉड को पीछे छोड़ देंगे।