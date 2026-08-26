ENG vs PAK: इंग्लैंड-पाकिस्तान दूसरे टेस्ट में होगी बाबर आजम की वापसी, जानें भारत में क्रिकेट फैंस कब-कहां देखें लाइव

ENG vs PAK 2nd test live streaming details: पाकिस्तान क्रिकेट टीम इन दिनों इंग्लैंड दौरे पर तीन मैचों की टेस्‍ट सीरीज खेल रही है। इस सीरीज का दूसरा टेस्‍ट 27 अगस्त से लंदन के ऐतिहासिक मैदान लॉर्ड्स में खेला जाना है। इंग्लिश टीम ने लीड्स में खेले गए पहले मैच में बाबर आजम के बगैर उतरी पाकिस्‍तान की टीम को पारी के अंतर से हराते हुए सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल की थी। ऐसे में इंग्लैंड दूसरा मुकाबला जीतकर सीरीज अपने नाम दर्ज करने के इरादे से उतरेगी। जबकि पाकिस्‍तान टीम बाबर आजम की वापसी के साथ सीरीज को 1-1 से बराबरी पर लाना चाहेगी। ऐसे में दोनों के बीच कड़ी टक्‍कर देखने को मिल सकती है। भारत में इस मैच की लाइव स्‍ट्रीमिंग कब और कहां देख सकते हैं? आइये आपको बताते हैं।