26 अगस्त 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

IND vs SL: श्रीलंका मजबूत स्थिति में, दूसरी पारी में 3 विकेट खोकर बनाए 199 रन, पासिंदु शतक के करीब

भारत ने अपनी पहली पारी में नौ विकेट पर 503 रन बनाए और पारी घोषित की, जबकि श्रीलंका की पहली पारी 290 रन पर समाप्त हुई।
less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Aug 26, 2026

IND vs SL Colombo Test

भारत बनाम श्रीलंका (फोटो- IANS)

India vs Sri Lanka 2nd test: भारत और श्रीलंका के बीच कोलंबो के सिंहली क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन का खेल जारी है। चायकाल तक श्रीलंका ने दूसरी पारी में शानदार बल्लेबाजी करते हुए तीन विकेट खोकर 199 रन बना लिए हैं। श्रीलंका ने 14 रनों की बढ़त बना ली है और टीम भारत को ज्यादा से ज्यादा रनों का लक्ष्य देने की कोशिश करेगी। फिलहाल पसिंदु सूरियाबंदारा और कप्तान धनंजय डिसिल्वा क्रीज पर है। पासिंदु अपने पहले शतक के करीब हैं। वे 90 रन और धनंजय 14 रन बनाकर खेल रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Updated on:

26 Aug 2026 03:09 pm

Published on:

26 Aug 2026 03:08 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs SL: श्रीलंका मजबूत स्थिति में, दूसरी पारी में 3 विकेट खोकर बनाए 199 रन, पासिंदु शतक के करीब

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

WTC Points Table Update: टीम इंडिया की जीत से इंग्लैंड को भी होगा फायदा, लेकिन 2 टीमों को होगा नुकसान, समझें समीकरण

Team India
क्रिकेट

ICC Test Rankings: जसप्रीत बुमराह से छिनी नंबर-1 की कुर्सी, मिचेल स्टार्क पहली बार शीर्ष पर

Jasprit Bumrah, ICC Test Rankings,
क्रिकेट

IND vs SL: टीम इंडिया पर भारी पड़ सकता है शुभमन गिल का फैसला, 5वें दिन बैटिंग करना नहीं होगा आसान

shubman gill
क्रिकेट

Duleep Trophy 2026: डिफेंडिंग चैंपियंस से होगा ईशान किशन-वैभव सूर्यवंशी की टीम का अगला मुकाबला, रजत पाटीदार-रिंकू सिंह जैसे स्टार शामिल

BCCI Change in Domestic Cricket Format
क्रिकेट

IND vs SL: ‘पहले वैभव सूर्यवंशी, अब यशस्वी जायसवाल…’, BCCI पर भड़के संजय मांजरेकर, खिलाड़ियों को बिगाड़ने का लगाया आरोप

vaibhav suryavanshi and sanjay manjrekar
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.