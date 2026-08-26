IND vs SL: श्रीलंका मजबूत स्थिति में, दूसरी पारी में 3 विकेट खोकर बनाए 199 रन, पासिंदु शतक के करीब

भारत बनाम श्रीलंका (फोटो- IANS)
India vs Sri Lanka 2nd test: भारत और श्रीलंका के बीच कोलंबो के सिंहली क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन का खेल जारी है। चायकाल तक श्रीलंका ने दूसरी पारी में शानदार बल्लेबाजी करते हुए तीन विकेट खोकर 199 रन बना लिए हैं। श्रीलंका ने 14 रनों की बढ़त बना ली है और टीम भारत को ज्यादा से ज्यादा रनों का लक्ष्य देने की कोशिश करेगी। फिलहाल पसिंदु सूरियाबंदारा और कप्तान धनंजय डिसिल्वा क्रीज पर है। पासिंदु अपने पहले शतक के करीब हैं। वे 90 रन और धनंजय 14 रन बनाकर खेल रहे हैं।
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