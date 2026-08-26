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ICC Test Rankings: जसप्रीत बुमराह से छिनी नंबर-1 की कुर्सी, मिचेल स्टार्क पहली बार शीर्ष पर

ICC Test Rankings: बांग्लादेश के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करने वाले ऑस्‍ट्रेलिया स्‍टार खिलाड़ी मिचेल स्टार्क पहली बार आईसीसी गेंदबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचे हैं। उन्‍होंने इस मामले में भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को पीछे छोड़ा है।
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भारत

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lokesh verma

Aug 26, 2026

Jasprit Bumrah, ICC Test Rankings,

भारतीय स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह। (Photo - ESPN)

ICC Test Rankings:इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बुधवार को टेस्‍ट गेंदबाजों की ताजा रैंकिंग जारी की है। इसमें ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क पहली बार शीर्ष पर जगह बनाने में सफल रहे हैं। उन्होंने पिछले हफ्ते ही मैके में बांग्लादेश के खिलाफ दमदार प्रदर्शन करते हुए दूसरे टेस्ट में 10 विकेट लेकर पाकिस्‍तान को बुरी तरह हराने में अहम भूमिका निभाई थी। इस तरह भारतीय स्‍टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का दो महीने से चला आ रहा एकछत्र राज खत्‍म हो गया है।

ऑस्ट्रेलियाई कप्‍तान चौथे पायदान पर

ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी अपने 15 साल के टेस्ट करियर में ज्‍यादातर समय टॉप-10 में रहे हैं। हाल ही में पिछले साल के आखिर में एशेज सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ कुछ अच्छी कोशिशों की वजह से टॉप तीन में आए, लेकिन यह पहली बार है, जब वह टॉप पर पहुंचे हैं। स्टार्क के आगे बढ़ने की वजह से बुमराह दूसरे और हेनरी तीसरे नंबर पर आ गए हैं, जबकि ऑस्ट्रेलियाई कप्‍तान पैट कमिंस बांग्लादेश के खिलाफ मैच में छह विकेट लेने के बाद इस लिस्ट में एक पायदान ऊपर चौथे नंबर पर आ गए हैं और स्पिनर नाथन लियोन दो पायदान ऊपर 10वें नंबर पर आ गए हैं।

ऋषभ पंत ने लगाई लंबी छलांग

वहीं, टेस्ट बल्‍लेबाजी रैंकिंग में टॉप पर कोई बदलाव नहीं हुआ है, इंग्लैंड की जोड़ी हैरी ब्रूक (पहले) और जो रूट (दूसरे) स्‍थान पर बने हुए हैं। जबकि ऑस्ट्रेलिया की जोड़ी स्टीव स्मिथ (तीसरे) और ट्रैविस हेड (चौथे) पर हैं। टॉप-10 में सबसे बड़ा बदलाव भारत के ऋषभ पंत का हुआ है, बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने गॉल में श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में दूसरी पारी में तेज अर्धशतक लगाने के बाद छह स्थान की बढ़त हासिल की है और वह सातवें स्थान पर पहुंच गए हैं।

रवींद्र जडेजा ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में शीर्ष पर कायम

टेस्ट ऑलराउंडर्स की अपडेटेड रैंकिंग में भी कुछ पहले जैया ही हाल है, जिसमें भारत के अनुभवी खिलाड़ी रवींद्र जडेजा नंबर-1 पर बने हुए हैं। वहीं, पैट कमिंस एक स्थान ऊपर चढ़कर सातवें स्‍थान, कैमरन ग्रीन एक स्थान ऊपर चढ़कर 17वें स्थान पर और रॉबिन्सन पांच पायदान ऊपर चढ़कर 23वें स्थान पर पहुंच गए हैं।

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Updated on:

26 Aug 2026 03:02 pm

Published on:

26 Aug 2026 02:40 pm

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