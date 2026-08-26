ICC Test Rankings: जसप्रीत बुमराह से छिनी नंबर-1 की कुर्सी, मिचेल स्टार्क पहली बार शीर्ष पर

ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी अपने 15 साल के टेस्ट करियर में ज्‍यादातर समय टॉप-10 में रहे हैं। हाल ही में पिछले साल के आखिर में एशेज सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ कुछ अच्छी कोशिशों की वजह से टॉप तीन में आए, लेकिन यह पहली बार है, जब वह टॉप पर पहुंचे हैं। स्टार्क के आगे बढ़ने की वजह से बुमराह दूसरे और हेनरी तीसरे नंबर पर आ गए हैं, जबकि ऑस्ट्रेलियाई कप्‍तान पैट कमिंस बांग्लादेश के खिलाफ मैच में छह विकेट लेने के बाद इस लिस्ट में एक पायदान ऊपर चौथे नंबर पर आ गए हैं और स्पिनर नाथन लियोन दो पायदान ऊपर 10वें नंबर पर आ गए हैं।