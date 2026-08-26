IND vs SL: ‘पहले वैभव सूर्यवंशी, अब यशस्वी जायसवाल…’, BCCI पर भड़के संजय मांजरेकर, खिलाड़ियों को बिगाड़ने का लगाया आरोप

Sanjay Manjrekar on Jaiswal Punishment: भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे कोलंबो टेस्ट के पहले दिन यशस्वी जायसवाल और असिथा फर्नांडो के बीच विवाद की वजह से ICC ने दोनों पर 25% का जुर्माना लगाया था। इससे पहले जब श्रीलंका ए और भारत ए के बीच दो खेले गए मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी की श्रीलंकाई खिलाड़ी से बुरी तरह झड़प हुई थी, जिसकी वजह से उनपर मैच फीस का 50 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया था। हालांकि टीम इंडिया के दिग्गज बल्लेबाज संजय मांजरेकर ने दोनों के खिलाफ कड़ी सजा की मांग की है और BCCI पर खिलाड़ियों को छूट देने का आरोप भी लगाया है।