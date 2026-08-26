IND vs SL: ऋषभ पंत की चोट पर आया बड़ा अपडेट, टीम इंडिया के बॉलिंग कोच बताया कहां हो रही है दिक्कत

IND VS SL 2nd Test Colombo Update: टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की चोट पर बड़ी अपडेट सामने आई है। गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्केल ने बताया है कि वह चौथे दिन विकेटकीपिंग कर सकते हैं। कोलंबो टेस्ट के पहले दिन पंत को कंधे में चोट लगी थी, जिसके बाद उन्हें रिटायर्ड हर्ट होना पड़ा था। बाद में वह बल्लेबाजी करने जरूर आए लेकिन जब श्रीलंका की पारी शुरू हुई तो उनकी जगह ध्रुव जुरेल को विकेट के पीछे जिम्मेदारी संभालनी पड़ी। हालांकि मार्केल को उम्मीद है कि चौथे दिन के खेल से पहले वह चोट से उबर जाएंगे।