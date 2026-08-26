‘Rohit Sharma-Virat Kohli की खलेगी कमी’, न्यूजीलैंड के खिलाफ अगली सीरीज से पहले राहुल द्रविड़ ने क्यों कही ये बात

Rahul Dravid on Team India WTC Final Scenario: टीम इंडिया ने श्रीलंका को पहले टेस्ट में हराकर अपने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को जिंदा रखा है और दूसरे टेस्ट में भी अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। इस सीरीज के बाद टीम इंडिया को न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 और अपने घर पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी हैं। इन दोनों सीरीज में टीम इंडिया का प्रदर्शन तय करेगी कि वो फाइनल में पहुंचेगी या नहीं। हालांकि टीम इंडिया को पूर्व कोच राहुल द्रविड़ को पूरा भरोसा है कि शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम WTC के फाइनल में जगह बना सकती है। लेकिन उन्होंने न्यूजीलैंड दौरे पर रोहित शर्मा, विराट कोहली चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे जैसे बल्लेबाजों की कमी खलने की भी बात कही।