IND vs SL: श्रीलंका तीसरे दिन 265/8, पसिंदु के बाद सोनल दिनुशा की नाबाद फिफ्टी ने बचाई लाज, फॉलोआन का खतरा बरकरार

IND vs SL 2nd Test Day 3 Highlights: भारत और श्रीलंका के बीच कोलंबो में खेला जा रहा दूसरा टेस्‍ट अब बेहद ही रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है। भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी दूसरे दिन 503/3 के स्‍कोर पर घोषित की थी। इसके जवाब में तीसरे दिन 8/2 के स्‍कोर से आगे खेलने उतरी मेजबान टीम ने स्‍टंप तक 8 विकेट गंवाकर 265 रन स्‍कोर बोर्ड पर लगा दिए हैं। वह अभी भी भारत से 238 रन पीछे है और उस पर फॉलोआन खेलने का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि श्रीलंकाई टीम एक समय 173 के स्‍कोर पर सात विकेट गंवा चुकी थी, लेकिन यहां से सोनल दिनुशा ने एक छोर संभालते हुए नाबाद 85 रन बनाते हुए पारी को संभाला। अब यह देखना दिलचस्‍प होगा कि चौथे दिन भारतीय टीम उसे फॉलोआन टालने से पहले रोक पाती है या नहीं।