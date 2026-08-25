Duleep Trophy 2026 के सेमीफाइनल में पहुंची ईशान किशन की ईस्ट जोन, पारी और 210 रन से जीता पहला क्वार्टरफाइनल

East Zone vs North East Zone Highlights: दलीप ट्रॉफी 2026 के पहले क्वार्टरफाइनल में ईस्ट जोन ने नॉर्थ ईस्ट जोन को पारी और 210 रन से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड-2 पर खेले गए इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए ईस्ट जोन की टीम ने 467 रन बनाए। वैभव सूर्यवंशी और ईशान किशन जैसे स्टार खिलाड़ियों का बल्ला नहीं चला, लेकिन शहबाज अहमद के 167 और सुदीप कुमार के 146 रनों की बदौलत ईस्ट जोन ने विशाल स्कोर खड़ा किया।