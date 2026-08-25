IND vs SL: लंच से ठीक पहले शुभमन गिल की चाल कर गई काम, टीम इंडिया की स्थिति और मजबूत

India vs Sri Lanka Colombo Test: भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला कोलंबो में खेला जा रहा है, जहां तीसरे दिन के लंच तक श्रीलंका ने चार विकेट गंवाकर 130 रन बना लिए थे। लंच से ठीक पहले प्रसिद्ध कृष्ण ने कमेंदु मेंडिस को 32 के स्कोर पर पवेलियन की राह दिखा दी। मेंडिस ने पसिंदू सूरियाबंडारा के साथ मिलकर श्रीलंकाई टीम को शुरुआती झटकों से उबार लिया था और एक बड़ी साझेदारी की ओर दोनों बढ़ रहे थे लेकिन शुभमन गिल की चाल ने चंल से ठीक पहले इस साझेदारी को तोड़ डाला।