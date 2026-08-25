IND vs SL 2nd Test: अचानक बदला तीसरे दिन के खेल का समय, जानें क्यों 15 मिनट पहले शुरू करना पड़ा मुकाबला

IND vs SL 2nd Test Day 3 Update: भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला कोलंबो में खेला जा रहा है, जहां तीसरे दिन के खेल का समय बदल गया है। तीसरे दिन का खेल निर्धारित समय अनुसार सुबह 10:00 बजे शुरू होना था, लेकिन यह मैच 15 मिनट पहले यानी 9:45 पर ही मुकाबला शुरू हो गया। दूसरे दिन का जब खेल खत्म हुआ था, तो श्रीलंका की टीम 8 रन पर दो विकेट गंवा चुकी थी। तीसरे दिन कामिल मिशारा और पसिंदु सूर्यबंडारा ने बल्लेबाजी शुरू की। प्रसिद्ध कृष्ण ने दिन का पहला ओवर डाला। इसके बाद से कई क्रिकेट फैंस हैरान थे कि आखिर 15 मिनट पहले मैच क्यों शुरू हुआ।