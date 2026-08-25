Duleep Trophy 2026: वैभव सूर्यवंशी की फिरकी का कमाल, एकतरफा जीत की दहलीज पर पहुंची ईस्ट जोन

ईस्ट जोन के लिए पहली पारी में अभिजीत सरकार ने 5 विकेट चटकाए, तो शहबाज अहमद को तीन विकेट मिले। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को कोई सफलता नहीं मिली, उन्होंने 9 ओवर में 36 रन खर्च किए। इसके अलावा मुकेश कुमार ने 6 ओवर की गेंदबाजी की और एक विकेट हासिल किया। दूसरी पारी में भी मोहम्मद शमी का खाता अभी तक खाली है, जबकि अनुकूल रॉय ने तीन विकेट हासिल किए हैं, तो वैभव सूर्यवंशी को भी 2 सफलताएं मिली हैं। वैभव सूर्यवंशी और ईशान किशन जैसे बल्लेबाजों का बल्ला नहीं चला था, तो वहीं शहबाज अहमद ने 167 और सुदीप कुमार ने 146 रन की पारी खेली थी।