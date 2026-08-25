IND vs SL: यशस्वी जायसवाल से पहले विराट कोहली से भिड़ चुके हैं असिथा फर्नांडो, जानें क्या हुआ था गेंदबाज का हश्र

टी20 वर्ल्ड कप 2024 के ठीक बाद भारतीय टीम में गंभीर के कोचिंग का एरा शुरू हुआ और भारतीय टीम श्रीलंका पहुंची। उस सीरीज में भारतीय टीम को 1997 के बाद श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में हार का सामना करना पड़ा था। इस सीरीज के आखिरी मुकाबले में आसिता फर्नांडो ने शुभमन गिल को आउट करने के बाद विराट कोहली से पंगा ले लिया था। जवाब में विराट कोहली ने उन्हें आंख दिखाई थी। बाद में कोहली ने बल्ले से भी जवाब दिया था और तीन छन्नाटेदार चौके लगाए थे। हालांकि, कोहली सिर्फ 20 रन बनाकर आउट हो गए थे, जिसमें उन्होंने 18 गेंदों का सामना किया था।