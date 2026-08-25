MS Dhoni और CSK के 18 साल पुराने रिश्ते में आई दरार, सीएसके की जिद की वजह से टूट सकता है साथ

MS Dhoni and CSK stake deal falls: भारत के सबसे सफल पूर्व कप्तान एमएस धोनी इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के पहले सीजन यानी 2008 से ही चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के साथ हैं। उनकी कप्‍तानी में सीएसके ने दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग में पांच खिताब जीते हैं। इतना ही नहीं माही लीग में सीएसके के लिए सबसे ज्‍यादा मैच खेलने के साथ सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी भी है। यही वजह है कि मैदान चेन्‍नई का हो या फिर अन्‍य कोई जब धोनी मैदान पर उतरते हैं, तो सिर्फ उनका ही नाम हर क्रिकेट फैन की जुबां पर होता है। अब धोनी 45 वर्ष के हो चुके हैं और सीएसके फ्रेंचाइजी के स्‍टेक खरीदकर अपने रिश्‍ते को और मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन मैनेजमेंट उनकी शर्तों पर राजी नहीं है।