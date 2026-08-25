IND vs SL 2nd Test Day 3 Highlights: भारत और श्रीलंका के बीच कोलंबो में खेले जा रहे दूसरे टेस्‍ट के तीसरे दिन भारतीय टीम काफी मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। भारत के पहली पारी में 503 रन के जवाब में श्रीलंकाई टीम अपनी पहली पारी में 200 से पहले ही सात विकेट खो चुकी है और उस पर पारी से हार का खतरा मंडरा रहा है। पसिंदु सोरियाबंदरा को छोड़कर कोई बल्‍लेबाज अर्धशतक तक नहीं पहुंच पाया है। तीसरे दिन जहां भारतीय गेंदबाज शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं, तो फील्‍डर भी श्रीलंकाई प्‍लेयर्स को उकसाने का प्रयास करते नजर आए हैं। सरफराज खान की धनंजय डी सिल्‍वा से कुछ ऐसी ही बातचीत सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है।