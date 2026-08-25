Prabhat Jayasuriya punished: श्रीलंका के स्पिनर प्रभात जयसूर्या कोलंबो में भारत के खिलाफ चल रहे दूसरे टेस्ट के दौरान ऑफिशियली सजा पाने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। इससे मैच में पहले दिन जहां यशस्वी जायसवाल और असिथा फर्नांडो को बहस करने और सिर टकराने के लिए दोषी ठहराते हुए सजा दी गई थी। वहीं, अब जयसूर्या को को मंगलवार को कोलंबो टेस्ट के दूसरे दिन के खेल के अंत में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) कोड ऑफ कंडक्ट तोड़ने के लिए आधिकारिक रूप से फटकारा गया है और साथ ही उनके खाते में एक डिमेरिट अंक भी जोड़ दिया गया है।