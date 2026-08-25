Vaibhav Sooryavanshi अब बैक-टू-बैक खेल सकते हैं 5 मुकाबले, जानें कब-कहां किसके खिलाफ मचाएंगे धमाल?

Vaibhav Sooryavanshi Latest News: ईशान किशन और वैभव सूर्यवंशी की अगुवाई वाली ईस्‍ट जोन ने मंगलवार को नार्थ ईस्‍ट जोन को पारी और 210 रनों से धूल चटाते हुए दलीप ट्रॉफी के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। ईस्‍ट की इस जीत के हीरो शाहबाज अहमद रहे, जिन्‍होंने बल्‍ले से 167 रन की शानदार पारी खेली। इसके बाद नॉर्थ ईस्‍ट के चार विकेट लेकर जीत में अहम भूमिका अदा की। अब ईस्‍ट जोन पहले सेमीफाइनल में 30 अगस्‍त से सेंट्रल जोन का सामना करेगी और अगर जीत दर्ज करती है, तो 6 सितंबर को दलीप ट्रॉफी 2026 का खिताबी मुकाबला भी खेलेगी। ऐसे में इन दोनों मुकाबलों में वैभव सूर्यवंशी क्‍वार्टर फाइनल की कसर निकालना चाहेंगे।