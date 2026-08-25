Vaibhav Sooryavanshi अब बैक-टू-बैक खेल सकते हैं 5 मुकाबले, जानें कब-कहां किसके खिलाफ मचाएंगे धमाल?

वैभव सूर्यवंशी (Photo - BCCI)
Vaibhav Sooryavanshi Latest News: ईशान किशन और वैभव सूर्यवंशी की अगुवाई वाली ईस्ट जोन ने मंगलवार को नार्थ ईस्ट जोन को पारी और 210 रनों से धूल चटाते हुए दलीप ट्रॉफी के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। ईस्ट की इस जीत के हीरो शाहबाज अहमद रहे, जिन्होंने बल्ले से 167 रन की शानदार पारी खेली। इसके बाद नॉर्थ ईस्ट के चार विकेट लेकर जीत में अहम भूमिका अदा की। अब ईस्ट जोन पहले सेमीफाइनल में 30 अगस्त से सेंट्रल जोन का सामना करेगी और अगर जीत दर्ज करती है, तो 6 सितंबर को दलीप ट्रॉफी 2026 का खिताबी मुकाबला भी खेलेगी। ऐसे में इन दोनों मुकाबलों में वैभव सूर्यवंशी क्वार्टर फाइनल की कसर निकालना चाहेंगे।
10 सितंबर तक दलीप ट्रॉफी खेलने के बाद वैभव सूर्यवंशी अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज में धमाल मचाते नजर आएंगे। इस सीरीज की खास बात ये है कि क्रिकेट के इतिहास में पहली बार भारतीय टीम नई दिल्ली में मेहमान की भूमिका में होगी, जबकि अरुण जेटली स्टेडियम अफगानिस्तान का होम ग्राउंड होगा। इस सीरीज के लिए अफगानिस्तान टीम की घोषणा हो चुकी है। जल्द ही भारतीय टीम की घोषणा भी कर दी जाएगी, जिसमें वैभव सूर्यवंशी का चुना जाना लगभग तय है।
|मैच
|तारीख
|मैदान
|स्थान
|1st T20I
|13 सितंबर 2026
|अरुण जेटली स्टेडियम
|दिल्ली
|2nd T20I
|15 सितंबर 2026
|अरुण जेटली स्टेडियम
|दिल्ली
|3rd T20I
|17 सितंबर 2026
|अरुण जेटली स्टेडियम
|दिल्ली
बता दें कि नॉर्थ ईस्ट जोन के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में मुकाबले में ईस्ट जोन ने अपनी पहली पारी में 467 रन बनाए। सुदीप कुमार और शाहबाज अहमद ने शतक जड़े तो कुमार कुशाग्र ने अर्धशतक लगाया। वैभव सूर्यवंशी 6 गेंदों पर सिर्फ 8 रन ही बना सके। इसके जवाब में नॉर्थ ईस्ट की टीम अपनी पहली पारी में 111 रन पर ही सिमट गई। ईस्ट की ओर से अभिजीत सरकार ने पांच विकेट तो शहबाज ने तीन विकेट लिए। वहीं, फॉलोआन खेलते हुए नॉर्थ ईस्ट अपनी दूसरी पारी में 146 रन पर ढेर हो गई। ईस्ट की ओर से अंकुल रॉय ने पांच विकेट तो वैभव सूर्यवंशी ने दो अहम विकेट चटकाए।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग