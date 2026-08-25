एक्यूवेदर की मानें तो बुधवार को कोलंबो में 97 प्रतिशत बारिश की संभावना व्‍यक्‍त की गई है। सुबह से ही लगातार बारिश का पूर्वानुमान है। ऐसे में खेल शुरू होने में देरी हो सकती है। अगर मैच शुरू भी होता है, तो बीच-बीच में बारिश परेशानी का सबब बन सकती है। ज्ञात हो कि मंगलवार को भी करीब एक घंटे का खेल बारिश की वजह से धुल गया। चौथे दिन के लिए हर घंटे की बारिश की भविष्यवाणी सुबह-सुबह निराशाजनक तस्वीर पेश करती है। सुबह 6 बजे सबसे ज्‍यादा 85 प्रतिशत बारिश के आसार हैं। अब ये देखना दिलचस्‍प होगा कि खेल कितने बजे से शुरू हो पाता है।