सोनल दिनुशा ने ऐतिहासिक पारी खेल टेस्ट क्रिकेट में रचा इतिहास, यूनिस खान और मिस्बाह जैसे दिग्गजों को भी पछाड़ा

IND vs SL 2nd Test Day 3, Sonal Dinusha Records: श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो के सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब में जारी दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन स्‍टंप तक भारतीय टीम काफी मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। भारत ने अपनी पहली पारी 503/9 के स्कोर पर घोषित की, जिसके जवाब में मेजबान टीम 8 विकेट खोकर 265 रन बना लिए हैं। यहां से उसे फॉलोऑन बचाने के लिए 39 रन की दरकार है। अब चौथे दिन उसका पूरा दारोमदार सोनल दिनुशा पर होगा, जो 85 रन बनाकर नाबाद पवेलियन लौटे है। सोनल श्रीलंका के लिए लगातार शानदार बल्‍लेबाजी कर रहे हैं, जिसके चलते उन्‍होंने यूनिस खान, मिस्बाह-उल-हक और जो रूट को भी एक मामले में पछाड़ दिया है।