IND vs SL: सोनल दीनूशा ने शतक जड़ रचा इतिहास, टेस्ट क्रिकेट इतिहास के बन गए ऐसे सिर्फ 8वें बल्लेबाज

इस मुकाबले में सोनल दीनूशा की पारी की बदौलत श्रीलंका की टीम फॉलोऑन टालने की करीब पहुंची लेकिन 13 रन से दूर रह गई। श्रीलंका की पहली पारी 290 रन पर सिमट गई। आखिरी विकेट सोनल के रूप में गिरा, जो 103 रन बनाकर सारांश जैन का शिकार हुए। उन्होंने अपनी पारी में 8 चौके और 3 छक्के लगाए। टीम इंडिया ने अपनी पहली पारी नौ विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित कर दी थी, जिसमें देवदत्त पडिक्कल ने लगातार दूसरा शतक जमाया, तो वहीं ध्रुव जुरेल ने भी नाबाद शतकीय पारी खेली थी। अब भारतीय टीम के पास 213 रन की बढ़त हो गई है। सोनल के शतक के बावजूद टीम इंडिया का प्लान सफल हो गया है। टीम इंडिया चौथे दिन श्रीलंका को दोबारा बैटिंग के लिए बुलाना चाहती थी, जिसमें वो सफल रहे।